Egan Bernal gehavend na massale valpartij in Ronde van Hongarije

Egan Bernal is in de openingsrit van de Ronde van Hongarije hard ten val gekomen. De Colombiaanse kopman van INEOS Grenadiers was in volle finale betrokken bij een massale valpartij, vlak voor er gesprint werd in de rit naar Szentgotthárd. Bernal haalde de finish wel.

Bernal was een van de slachtoffers van de valpartij, ruim een kilometer voor de finish. Na medische assistentie kon hij de rit uitrijden, maar het is nog onzeker of hij donderdag weer op de fiets stapt. Ook zijn ploeggenoot Luke Plapp lag bij de valpartij, terwijl renners als Finn Fisher-Black, Yves Lampaert en Fausto Masnada ook stil stonden bij de crash. Hoe ernstig het is met de gevallen renners is nog niet bekend.

De klimmer van INEOS Grenadiers was net weer terug op niveau, zagen we in de Ronde van Romandië. Bernal koerste zeker nog niet op zijn oude niveau, maar toch werd hij achtste in het eindklassement. Het liet vooral zien dat Bernal weer de weg naar boven heeft gevonden, na een zeer lange revalidatie en de nodige knieproblemen. “Ik ben wel tevreden over mijn vormpeil, maar heb nog veel werk voor de boeg”, schetste Bernal zijn situatie.

🚴🇭🇺 | Nee… Een lelijke valpartij in de finale van de eerste etappe en Egan Bernal lijkt het voornaamste slachtoffer… 💥💥 #TourdeHongrie ⁣

⁣

📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/iyvxV7fnif — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 10, 2023