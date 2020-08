Knieproblemen houden Nils Politt aan de kant in Dauphiné zaterdag 15 augustus 2020 om 10:44

Israel Start-Up Nation moet het in de laatste twee dagen van het Critérium du Dauphiné stellen zonder Nils Politt. De Duitser heeft last van zijn knie sinds een valpartij in de openingsetappe.

Politt was in de openingsrit naar Saint-Christo-en-Jarez gevallen, waarbij de fiets van een renner die vóór hem viel, zijn knie raakte. Daarbij liep hij een wonde op. Desondanks kon hij doorrijden en in eerste instantie leek hij oké. De Duister keert nu terug naar huis voor nader onderzoek en om zijn knie rust te gunnen. “We willen zeker weten dat het goed komt met de Tour de France”, aldus de renner, die na dit seizoen uitkomt voor BORA-hansgrohe.

Gisteren zag de Israëlische ploeg Daniel Martin al niet meer van start gaan door een breuk aan het heiligbeen. De Ier was donderdag voor de slotbeklimming van de Col de Porte ten val gekomen en bleek daarbij een niet-verplaatste breuk te hebben opgelopen. Ook hij hoopt op tijd klaar te zijn voor de Ronde van Frankrijk, die op 29 augustus van start gaat in de populaire kustplaats Nice. “Ik geloof in een deelname aan de Tour”, zei Martin.