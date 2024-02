donderdag 29 februari 2024 om 14:17

Bernal een van de twee kopmannen INEOS Grenadiers in Parijs-Nice, Lidl-Trek met Deense speerpunten

Egan Bernal zal zijn seizoen vervolgen in Parijs-Nice. De Colombiaan maakt deel uit van de zevenkoppige selectie van INEOS Grenadiers voor de Koers naar de zon. Met Carlos Rodríguez heeft de Britse ploeg nog een gevaarlijke klant voor het algemeen klassement in de gelederen. Bij Lidl-Trek is het dan vooral weer letten op Mattias Skjelmose. De Amerikaanse ploeg stelt voor de vlakke ritten ook Mads Pedersen op.

Bernal stond aanvankelijk op de startlijst van Strade Bianche (zaterdag 4 maart), maar eerder deze week kwam naar buiten dat de klimmer toch niet van start zou gaan in de Toscaanse gravelkoers. Nu blijkt waarom: Bernal staat zondag aan het vertrek van Parijs-Nice, de wedstrijd die hij in 2019 wist te winnen. Het is alweer zijn derde rittenkoers van 2024, nadat hij als vijfde eindigde in de Tour Colombia en derde werd in O Gran Camiño.

Carlos Rodríguez, vorig jaar vijfde in de Tour de France, reed die laatste wedstrijd ook. Hij wist daar evenwel nog geen potten te breken en sloot de rittenkoers af als nummer 31 van het algemeen klassement.

Naast Bernal en Rodríguez, staan voor INEOS Grenadiers ook Jonathan Castroviejo, Ben Turner, Laurens De Plus, Omar Fraile en Joshua Tarling aan het vertrek. Laatstgenoemde krijgt geen individuele tijdrit voorgeschoteld om zich te onderscheiden, maar zal ongetwijfeld wel een belangrijke schakel worden in de ploegentijdrit op dag drie.

Skjelmose en Pedersen

Bij Lidl-Trek rekenen ze op twee Denen om succes te boeken. In de vlakkere ritten zal Mads Pedersen jagen op alweer zijn zevende overwinning van het seizoen. De 28-jarige coureur won reeds de Ster van Bessèges en de Tour de la Provence, en was in beide rittenkoersen goed voor in totaal vier dagzeges. Skjelmose betwistte louter nog de Faun-Ardèche Classic en Faun Drôme Classic. Hij werd daar respectievelijk derde en vijfde.

Lidl-Trek trekt verder met Julien Bernard, Alex Kirsch, Ryan Gibbons en de Belgen Jasper Stuyven en Tim Declercq naar Parijs-Nice.