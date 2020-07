Egan Bernal: “Chris Froome is nooit boos op mij geweest” zondag 5 juli 2020 om 15:05

Egan Bernal ontkent dat Chris Froome boos op hem is geworden vanwege eerder gedane uitspraken. De Tourwinnaar van 2019 zei in mei dat hij ‘geen kans om de Tour te winnen gaat verspillen’ en dat zou bij mede-kopman Froome verkeerd gevallen zijn. “Hij was niet boos”, aldus Bernal tegen El Tiempo.

De uitspraak van Bernal zou bij Froome binnengekomen zijn alsof de Colombiaan niet zou willen werken voor zijn ploeggenoten, ook als die er beter voor zouden staan in de komende Tour de France. “We hebben er toen over gesproken”, zegt Bernal. “De uitspraken van Froome kwamen daarna naar buiten en mensen lazen dat alsof hij boos was, maar dat was niet het geval.”

‘Als ik moet werken voor Froome, dan doe ik dat’

“Hij is nooit boos op mij geweest over wat ik gezegd heb”, laat de titelverdediger weten. Eind augustus start hij samen met Froome en Geraint Thomas aan de Tour. “We zijn vrienden en we willen allemaal voor de zege gaan. Het belangrijkste is dat de ploeg wint. We zijn Team Ineos en het team moet winnen. Chris, Geraint en ik zijn eerlijk tegen elkaar. Als we zien dat iemand beter is, dan helpt dat.”

“We kunnen nu niet zeggen ‘Ik ben de kopman’. Als ik moet werken voor Froome, dan doe ik dat. Als hij zijn kansen op moet geven voor mij, dan ben ik ervan overtuigd dat hij dat doet. Net als Geraint”, stelt Bernal.