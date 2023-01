Egan Bernal met goed gevoel op training: “Vergelijkbaar met vorige jaren”

Egan Bernal staat zaterdag aan de start van de Vuelta a San Juan. De Colombiaan van INEOS Grenadiers rijdt in Argentinië zijn eerste wedstrijd van 2023. “Ik doe dezelfde trainingen als een aantal jaar geleden. Het gevoel is goed, dus mijn prognose voor het komende jaar is positief.”

Het is ondertussen bijna een jaar geleden, de zware crash van Bernal op training. 2022 stond op die manier volledig in het teken van revalideren. “Dat was psychologisch moeilijker dan fysiek”, vertelde Bernal aan verschillende media in San Juan. “Er waren zeer moeilijke momenten in het proces. Op die momenten vraag je je af of het de moeite waard is om te blijven fietsen. Het was echter de beste beslissing om verder te gaan, ik ben geboren om wielrenner te zijn.”

“Op dit moment ben ik niet bang, maar toen ik weer begon met trainen, had ik wel een aantal momenten dat ik angstig was. Wanneer ik hard fietste en boven de 60 km/u ging, dacht ik altijd terug aan de crash. Dat is nu wel niet meer het geval, ik denk dat ik het heb overwonnen.” De 26-jarige renner kijkt overigens niet alleen met negatieve gevoelens terug naar 2022. “Ik denk dat het een van de beste jaren van mijn leven was. Ik heb geleerd geduldig te zijn en mijn familie te waarderen.”

Bernal: “Vergelijkbaar met enkele jaren geleden”

In de Vuelta a San Juan kijkt Bernal onder meer Remco Evenepoel, Daniel Felipe Mártinez, Sergio Higuita en Miguel Ángel López in de ogen. “Er zijn niet zo veel bergen in de Vuelta a San Juan, maar met de hitte wordt het toch een zware wedstrijd. Het belangrijkste is om ervan te genieten.”

Hoe is het met de vorm van de Colombiaan gesteld? “Het is moeilijk om te vergelijken met mijn vorm van een aantal jaar geleden. Maar het gevoel dat ik nu heb, is vergelijkbaar met dat van toen. Ik doe dezelfde trainingen en het gaat goed. Mijn prognose voor het komende jaar is met andere woorden vrij goed.”