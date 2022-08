EF Education-TIBCO-SVB lanceert veldritploeg rond Clara Honsinger

EF Education-TIBCO-SVB begint dit jaar met een eigen veldritploeg. De vrouwenploeg bouwt het team rond Amerikaans veldritkampioene Clara Honsinger, die ook op de weg uitkomt voor de ploeg.

Sinds 2021 is de 25-jarige Honsinger profwielrenster op de weg, maar in de winter kwam ze uit voor het merkenteam van Cannondale. Dit voorjaar stopte die ploeg ermee, waarna Linda Jackson (eigenaresse EF Education-TIBCO-SVB) met het idee kwam om een eigen veldritploeg op te richten. “We besloten om Clara een aanbieding te doen om haar veldritprogramma bij ons. Ze reed op de weg en in het veld al op Cannondale, dus het was een logische stap”, aldus Jackson.

Voor Honsinger is het een ideale oplossing. “Ik wil het beste halen uit mijn wegprogramma, maar ook mezelf tonen in het veldritseizoen. Daar zit wat wrijving tussen. Het is geweldig dat het nu samenvalt. Dat alles binnen een team zit, is een grote opluchting. We werken samen naar een doel toe, en dat is om goede resultaten te behalen voor EF Education-TIBCO-SVB”, zegt ze in het persbericht.

Christel Herremans

De Belgische Christel Herremans is als logistiek manager werkzaam voor de wegploeg en heeft ook ervaring als manager van crossploegen, zoals Starcasino. “Zij heeft heel veel ervaring in het veldrijden. Het is geweldig dat we de fundering van de ploeg en de ervaring van Christel kunnen samenvoegen”, aldus Honsinger. “Het zal ook tot betere resultaten leiden voor mij. Ik zal sterker en fitter zijn nu de programma’s op elkaar zijn afgesteld.”

De eerste wedstrijd die Honsinger zal rijden voor de nieuwbakken veldritploeg is de Go Cross in Virginia in september, die verreden wordt in aanloop naar de Wereldbekers in Waterloo en Fayetteville.

Of Zoe Bäckstedt, die sinds 1 augustus stagiair is bij het Amerikaanse wegteam, ook voor EF Education-TIBCO-SVB gaat crossen in de winter, is nog niet bekend. Bäckstedt is de regerend Europees en wereldkampioene veldrijden bij de junioren. Ook won de Britse het WK wielrennen bij junioren.