Cannondale-Cyclocrossworld, de veldritformatie van Honsinger, neemt afscheid

Cannondale-Cyclocrossworld, de bekende Amerikaanse veldritformatie, verdwijnt na zestien jaar uit de veldritsport. Dat heeft de ploeg laten weten via social media. Met Clara Honsinger, Kaitlin Keough, Tim Johnson, Jeremy Powers, Ryan Trebon en Curtis White reden heel wat Amerikaanse veldrittoppers voor Cannondale-Cyclocrossworld.

Geen enkele veldritploeg in de Verenigde-Staten kan terugkijken op een dergelijk lange geschiedenis. De ploeg werd zestien jaar geleden uit de grond gestampt en vierde vele successen. Nu komt er echter abrupt een einde aan het avontuur. “Over een periode van zestien jaar kunnen we wel spreken van een geweldig avontuur, met heel wat nationale titels en wereldbekerzeges. We hebben de grootste talenten mogen begeleiden en er zijn heel wat vriendschappen gesloten.”

“Jammer genoeg komt er ook een einde aan een dergelijk avontuur. Het was een moeilijke beslissing, maar we voelen dat de tijd rijp is. We kunnen met een goed gevoel afscheid nemen, trots op wat we hebben bereikt. We kijken uit naar de volgende fase.”

De selectie van Cannondale-Cyclocrossworld bestond afgelopen winter uit vier crossers, met Amerikaans kampioene Clara Honsinger (die op de weg uitkomt voor EF Education-TIBCO-SVB), Kaitlin Keough (die tijdens het seizoen besloot om een punt achter haar loopbaan te zetten), Katie Clouse en Curtis White.