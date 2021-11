EF Education-Nippo wil per direct afscheid nemen van vertrekkende Higuita

Sergio Higuita zal vanaf komend seizoen uitkomen voor BORA-hansgrohe, maar staat nu nog onder contract bij EF Education-Nippo. De Colombiaan vond deze week echter een opzegbrief op zijn deurmat. De Amerikaanse wielerploeg wil de arbeidsovereenkomst met Higuita per direct beëindigen. De reden: Higuita werd tijdens een fietsevenement in Colombia gespot op een Specialized-fiets.

Specialized is de trouwe partner van BORA-hansgrohe, de toekomstige werkgever van Higuita. EF Education-Nippo rijdt al jaren op fietsen van Cannondale en Higuita is als renner van de ploeg van manager Jonathan Vaughters verplicht om op een fiets van de Amerikaanse fietsenleverancier te trainen en te koersen. Higuita kreeg onlangs van zijn toekomstige ploeg BORA-hansgrohe al een Specialized opgestuurd, met als doel om deze in de wintermaanden uit te testen.

De 24-jarige Higuita besloot met zijn nieuwe Specialized-fiets de Giro del Rigo, een wielerevenement dat door Rigoberto Urán wordt georganiseerd, te betwisten. Op amateurbeelden is duidelijk te zien dat Higuita de toertocht afwerkt op zijn nieuwe Specialized racefiets, met aangepaste BORA-hansgrohe-kleuren. Dit is ook EF Education-Nippo niet ontgaan en de Amerikaanse formatie besloot al snel actie te ondernemen.

‘Geen respect’

EF Education-Nippo wil middels een opzegbrief het aflopende contract per direct ontbinden. “We erkennen dat Sergio tijd nodig heeft om aan zijn nieuwe materiaal te wennen, aangezien hij volgend jaar zal uitkomen voor een nieuwe ploeg”, laat een woordvoerder van de Amerikaanse formatie weten aan Cyclingnews. “Renners vragen dan ook toestemming aan de ploeg om nieuw materiaal te gebruiken tijdens ploegstages en in niet openbare omgevingen.”

“De ploeg zal dan ook toestemming verlenen. Bovendien kunnen vertrekkende atleten na de laatste WorldTour-wedstrijd van het seizoen op merkloze fietsen van hun nieuwe werkgever rijden, volgens de huidige richtlijnen van de AIGCP en CPA. Dit was echter niet het geval bij Sergio. Hij besloot met zijn nieuwe fiets de Giro del Rigo te betwisten, zonder medeweten van de ploeg. Dat is respectloos richting onze partners die hem nog altijd steunen.”

“Sergio is inmiddels ook ingelicht dat we zijn contract per direct willen beëindigen. We hopen samen met hem tot een goede oplossing te komen.”

Absolutely nothing happens in the world of pro cycling these days so here are Sergio Higuita and Dani Martinez sprinting uphill past some cyclotourists. Definitely no Slovenians among them. 😝

📽️ via @DoCiclismo pic.twitter.com/f3jCJ4l6sj

— Mihai Simion (@faustocoppi60) November 8, 2021