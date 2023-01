EF Education-EasyPost met Bettiol in Tour Down Under, debuut voor Honoré

EF Education-EasyPost heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de Santos Tour Down Under (17-22 januari). De Amerikaanse formatie rekent in de Australische wielerronde met name op Alberto Bettiol en Mikkel Honoré. Die laatste maakt in de Tour Down Under zijn debuut voor de ploeg van manager Jonathan Vaughters.

Voor Honoré, die de voorbije jaren uitkwam voor de Quick-Step-ploeg van Patrick Lefevere, zal de Tour Down Under aanvoelen als een eerste examen. Bij EF Education-EasyPost krijgt de 25-jarige Deen een vrijere rol, verwacht hij. “Ik heb deze keuze gemaakt om mijn eigen kansen na te kunnen jagen. Na vier jaar op één plek te zijn geweest, heb ik behoefte aan een nieuwe stimulans. Ik wil nieuwe mensen leren kennen en iets nieuws proberen”, liet hij vorig jaar weten.

In de Tour Down Under krijgt Honoré een eerste gelegenheid om te schitteren, al kan EF Education-EasyPost ook gokken op de kwaliteiten van Alberto Bettiol. De 29-jarige Italiaan heeft zich de laatste jaren al vaker bewezen in het kortere rondewerk. Zo werd hij vorig jaar nog tweede in de Ster van Bessèges en zevende in de Deutschland Tour.

In de wat vlakkere etappes is het vooral uitkijken naar de rappe Amerikaan Sean Quinn, al kan Bettiol zich eventueel ook plaatsen. Jens Keukeleire, Jonas Rutsch, Tom Scully en Łukasz Wiśniowski vervolledigen de selectie.