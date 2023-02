EF Education-EasyPost en Movistar zonder uitgesproken kopman naar Omloop

EF Education-EasyPost en Movistar trekken zonder uitgesproken kopman naar Vlaanderen voor Omloop Het Nieuwsblad. Bij de Amerikaanse formatie is het uitkijken naar onder meer Stefan Bissegger en Julius van den Berg, Matteo Jorgenson en Iván García kunnen wellicht iets bewerkstelligen namens Movistar.

EF Education-EasyPost rekent zaterdag in Omloop Het Nieuwsblad op Bissegger, Van den Berg, Owain Doull, Jens Keukeleire, Tom Scully, James Shaw en Jonas Rutsch. De onlangs gestopte Sebastian Langeveld, in 2011 zelf winnaar van de Omloop en nu ploegleider bij de Amerikaanse formatie, ziet kansen voor zijn ploeg. “We hebben veel renners die kansen kunnen creëren. Hoe lastig de koers wordt, hangt een beetje af van de wind en overige omstandigheden. Het wordt een fantastische koers.”

Zoek op de startlijst van Kuurne-Brussel-Kuurne overigens niet naar de selectie van EF Education-EasyPost. Het Amerikaanse team laat de tweede wedstrijd van het Vlaamse Openingsweekend schieten vanwege het drukke voorjaarsprogramma. EF is daarmee het enige WorldTeam dat Kuurne overslaat.

Movistar met Jorgenson en García

Het Spaanse Movistar heeft met Matteo Jorgenson en Iván García twee interessante renners in de gelederen. Jorgenson staat nu niet meteen te boek als een kasseispecialist, maar de 23-jarige Amerikaan is wel uitstekend in vorm. Een week geleden won hij namelijk nog de Tour of Oman. Zijn Spaanse ploeggenoot García (27) komt wel goed uit de verf in de Vlaamse (kassei)klassiekers. De rappe García werd twee jaar geleden nog elfde in de Omloop.

Imanol Erviti, Mathias Norsgaard, Max Kanter, Lluís Mas en Iván Romeo zijn de overige renners van Movistar voor de Omloop Het Nieuwsblad.

