EF Education-EasyPost ontbreekt als enige WorldTeam in Kuurne

Zoek op de startlijst van Kuurne-Brussel-Kuurne niet naar de selectie van EF Education-EasyPost. Het Amerikaanse team laat de tweede wedstrijd van het Vlaamse Openingsweekend schieten vanwege het drukke voorjaarsprogramma. EF is daarmee het enige WorldTeam dat Kuurne overslaat.

Alle achttien WorldTeams zijn verplicht om zaterdag te starten in de Omloop Het Nieuwsblad, omdat die koers deel uitmaakt van de WorldTour-kalender. Veel ploegen van het hoogste niveau kiezen ervoor om de Omloop en Kuurne te combineren, maar Kuurne-Brussel-Kuurne is onderdeel van de ProSeries en daardoor geen verplichting voor de WorldTeams.

EF Education-EasyPost is momenteel actief in de UAE Tour (tot en met 26 februari) en zal komend weekend ook het Franse tweeluik Ardèche Classic-Drôme Classic betwisten. Daarna volgen Italiaanse koersen Trofeo Laigueglia en Strade Bianche, gevolgd door grote rittenkoersen Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico. Door dit drukke programma is besloten Kuurne te schrappen.

Vorig jaar moest Kuurne-Brussel-Kuurne het ook doen met zeventien WorldTeams; toen was het Astana Qazaqstan dat KBK oversloeg. De Kazachen zijn er dit seizoen wel bij.

