maandag 25 september 2023 om 13:14

Eerste zege Tobias Halland Johannessen in ProSeries: “Wilde dit jaar echt winnen”

Tobias Halland Johannessen heeft dit weekend zijn vierde profoverwinning geboekt. De 24-jarige klimmer van Uno-X was zondag de beste in de slotrit van de Ronde van Luxemburg. Een langverwachte zege, zo gaf hij achteraf aan. “Ik wilde echt winnen dit jaar”, zei de Noor na afloop van zijn zege.

In de vermakelijke slotrit naar Luxemburg-Stad wist Johannessen in de finale mee te schuiven in een kopgroep van tien met daarbij onder meer Frans kampioen Valentin Madouas, Alex Aranburu en Sam Oomen. Op de slotklim verraste hij zijn medevluchters op 1,5 kilometer van de meet. Het bleek de beslissende aanval, want Johannessen kwam solo over de meet.

“Het is zo lastig om dit soort wedstrijden te winnen”, geeft hij toe. “Want het niveau is echt ongelooflijk hoog hier. Ik dacht dat het onmogelijk was om te winnen, maar na een lastige start en een moeilijke dag zijn mijn benen vaak nog goed. Daardoor bleef ik er wel in geloven en besloot ik ervoor te gaan. Ik ben echt heel, heel blij dat ik heb kunnen winnen hier.”

Voor Johannessen is het zijn eerste overwinning op UCI ProSeries-niveau. Zijn eerdere profzeges behaalde hij in de Ronde van Tsjechië (twee ritzeges in 2021) en de Ster van Bessèges (ritzege in 2022). “Ik wilde echt winnen dit jaar”, vertelt hij erbij. “En ik wist dat als ik een gat zou hebben, dat ik vol gas verder moest. Dat is gelukt!”