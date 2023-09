zondag 24 september 2023 om 14:53

Tobias Halland Johannessen triomfeert in slotrit Ronde van Luxemburg, Marc Hirschi eindwinnaar

Tobias Halland Johannessen heeft de laatste etappe van de Ronde van Luxemburg gewonnen. Op de laatste helling van de dag bleek hij over de beste punch van een select gezelschap te beschikken. Marc Hirschi kroonde zich zo tot eindwinnaar van de vijfdaagse.

De slotrit van de Ronde van Luxemburg ging van Mersch naar Luxemburg-Stad. De 177,2 kilometer lange etappe was niet de lastigste van de ronde, maar het drie keer te rijden finalecircuit was zeker niet eenvoudig. Vooral de voorlaatste kilometer zeer venijnig. Werd het klassement hier nog op zijn kop gezet? Leider Marc Hirschi verdedigde een voorsprong van twee seconden op zijn ploeggenoot Brandon McNulty. Ben Healy stond op slechts drie tellen van de Zwitser.

Het duurde even, maar na meer dan een uur koers kwam er dan toch een vroege vlucht. En nu er eenmaal een groep weg was, was het ook meteen een sterke groep. De acht renners vooraan luisterden namelijk naar de volgende namen: Asbjørn Hellemose (Lidl-Trek), Marco Haller (BORA-hansgrohe), Alexandre Delettre (Cofidis), Magnus Cort (EF Education-EasyPost), Juri Hollmann (Movistar), Andrea Bagioli (Soudal Quick-Step), Lennert Teugels (Bingoal WB), Krists Neilands (Israel-Premier Tech) en Ådne Holter (Uno-X Pro Cycling).

Healy heeft de benen niet

Van de vluchters zou Bagioli het langste vooruit blijven. Hij hield stand tot zo’n 25 kilometer voor het einde, waarna de klassementsrenners meteen koers maakten. Richard Carapaz trok door in de hoop dat Hirschi zou kraken en Healy er met de buit vandoor zou gaan. Het tegendeel gebeurde echter: Healy verloor aanvankelijk de aansluiting. Even later kon de Ier wel terugkeren, net als een hele groep andere renners, maar bij de tussensprint liep Hirschi virtueel wel weer wat verder uit. Hij snoepte twee bonificatieseconden uit.

Carapaz ging vervolgens nog een keer in de aanval, nu voor de ritzege. Hij kreeg Alexis Guerin (Bingoal WB) mee en samen pakten de twee bijna een halve minuut op het peloton, waar UAE Emirates controleerde. Een dikke tien kilometer voor het einde werden de twee weer teruggepakt, waarna Ewen Costiou (Arkéa-Samsic) er solo vandoor ging. Een groepje met onder meer Valentin Madouas, Sam Oomen en Mauri Vansevenant wist de sprong naar de eenling te maken.

Johannessen de ritzege, Hirschi het eindklassement

Zij zouden op de laatste helling strijden om de zege. Tobias Halland Johannessen wist hier het verschil te maken. Hij soleerde vervolgens naar de finish. Acht tellen later won Alex Aranburu de sprint voor plek twee, voor Franck Bonnamour. Vansevenant werd vijfde, Oomen achtste. Kort achter dit groepje kwam ook het verbrokkelde peloton binnen. Hirschi finishte in het spoor van zijn ploeggenoot McNulty en voor Healy. Aldus pakte de Zwitser de eindzege.