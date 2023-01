Eerste zege binnen voor Arnaud De Lie: “Heb een mooie stap vooruit gezet”

Arnaud De Lie heeft op 22 januari al zijn eerste overwinning van het nieuwe seizoen binnen. Door de sprint in de Clàssica Comunitat Valenciana te winnen, bezorgde hij ook Lotto Dstny al vroeg in het jaar een succes. “Deze overwinning is alvast een mooi begin, maar smaakt uiteraard naar meer”, reageert hij na afloop.

De 20-jarige De Lie was de topfavoriet in Valencia, maar dan moest hij wel de zware finale overleven. “De lange beklimming in volle finale maakte het niet gemakkelijk maar voor ons was het een droomscenario. Brent Van Moer zat in de kopgroep en in het peloton toonde we ons de sterkste ploeg van de wedstrijd”, vertelt De Lie op de website van de ploeg.

Hij overleefde zelf de klim, waardoor hij zich mocht voorbereiden op de sprint. “In de laatste kilometers hebben we het perfect gedaan en de verschillende aanvallen gepareerd. We bewaarden de controle en daarna was het aan mij om te sprinten. Ik ben dan ook blij dat ik mijn ploegmakkers kan belonen met de eerste winst van het seizoen”, aldus De Lie.

“Uiteraard is deze overwinning belangrijk voor mij na een winter waarin ik hard heb gewerkt om er meteen te staan. Dat ik op de lange klim kon volgen toont aan dat ik een mooie stap vooruit heb gezet”, vertelt hij na zijn zege op landgenoot Jenthe Biermans en Edvald Boasson Hagen.

