Eerste seizoenzege voor Merlier in Tour of Antalya, Stedman pakt eindwinst zondag 23 februari 2020 om 13:45

De slotrit van de Tour of Antalya is een prooi geworden voor Tim Merlier. De Belgische kampioen was in Antalya de snelste in de massasprint en pakte zo zijn eerste overwinning van het seizoen. Maximilian Stedman stelde op de laatste dag de eindzege veilig.

138 renners stonden vandaag aan de start van de vierde en laatste etappe van de Tour of Antalya. Jonas Goeman van Tarteletto-Isorex was een van de eerste aanvallers, maar de Belg kreeg geen ruimte. Ook andere aanvallen sneuvelden vroeg, waardoor het lang duurde voordat de vlucht tot stand kwam.

Uiteindelijk raakten zes renners weg, maar meer dan twee minuten kregen zij niet van het peloton. En op negentien kilometer van de finish was alles weer bij elkaar. Een massasprint moest de beslissing brengen vandaag en daarin kwam Tim Merlier met een fietslengte voorsprong als eerste over de streep.

Maximilian Stedman reed in het peloton over de finish en sleepte de eindzege binnen.

De eerste van Tim Merlier dit seizoen! #TourofAntalya pic.twitter.com/gdnJf8UsLM — Nɪᴄᴋ Dᴏᴜᴘ (@Nick_Doup) February 23, 2020