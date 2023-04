Eerste seizoenszege voor Victor Lafay: “Waalse Pijl is het volgende grote doel”

Victor Lafay won vrijdag de Classic Grand Besançon Doubs. De Fransman bleef op de slotklim als enige over met de jonge Lenny Martinez, die hem het vuur aan de schenen legde. Martinez kreeg Lafay er echter niet af en werd daarna geklopt in de sprint door de renner van Cofidis.

“Het is altijd goed om de eerste overwinning van het seizoen te behalen, ik hoop dat er meer komen”, vertelde Lafay na afloop aan DirectVélo. “Lenny Martinez begon heel sterk aan de voet van de slotklim. Ik had niet gedacht dat het zo vroeg zou beginnen, de strijd. Martinez was echt sterk. Ik kon echter met hem spelen, vertrouwend op het feit dat Guillaume Martin vlak achter me zat.”

Op de zware stukken viel Martinez elke keer aan, maar Lafay kraakte niet. “Ik bereidde me voor op zijn aanvallen, ik wist dat ze gingen komen. Natuurlijk was het frustrerend voor hem dat ik in het wiel zat, maar dat is het spel. Als hij Thibaut Pinot vlak achter zich had gehad, had hij zeker hetzelfde gedaan.”

Waalse Pijl

Met zijn eerste seizoenszege op zak trekt Lafay binnenkort naar België. Daar zal hij aanstaande woensdag de Waalse Pijl betwisten. “Dat is een groot doel. Ik zou graag een top 10 rijden, dat zou geweldig zijn. Top-5 zou nog beter zijn.”