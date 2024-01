donderdag 25 januari 2024 om 08:41

Eerste seizoenszege voor Girmay is een feit: “Dit is uitstekend voor ons vertrouwen”

In de Tour Down Under moest hij het nog doen met enkele ereplaatsen, maar in de Surf Coast Classic was het wél raak voor Biniam Girmay. De Eritreeër van Intermarché-Wanty versloeg na een wedstrijd van net geen 160 kilometer Elia Viviani en Corbin Strong in de sprint. Na afloop sprak Girmay vol lof over zijn ploeggenoten.

“Ons plan was om de wedstrijd van in de start te controleren en dat hebben we perfect uitgevoerd. Ten eerste door Simone Petilli het tempo in het peloton te laten bepalen en daarna door Lilian Calmejane in de laatste twintig kilometer de kloof met de vluchters te laten dichten”, blikt de winnaar met zijn ploeg terug op een geslaagde editie van de Surf Coast Classic.

“We wisten dat het belangrijk was om in de supersnelle finale met verschillende ronde punten de juiste slipstream te kiezen. Daarom zorgden Tom Paquot, Georg Zimmermann, Dion Smith en Madis Mihkels in de rol van lead out ervoor dat ik de slothectometers vanuit het wiel van INEOS Grenadiers kon beginnen. Dankzij het perfecte werk van al mijn ploeggenoten de hele dag kon ik naar mijn eerste zege van het seizoen sprinten.”

Glaasje bubbels

“Voor het derde seizoen op rij slaag ik erin om Intermarché-Wanty met een zege in januari een goede seizoensstart te schenken, wat uitstekend is voor ons vertrouwen. We hebben al elke dag genoten van ons samenzijn met het team hier in Australië door veel tijd samen te spenderen, zowel op als naast de fiets.”

Girmay heeft zijn eerste zege van het seizoen dus binnen, maar zal nu zeker niet op zijn lauweren rusten. Komende zondag wacht namelijk nog de Cadel Evans Great Ocean Road Race, een koers die de Eritreeër ook op het lijf is geschreven. “Deze avond zullen we wellicht nog wat extra genieten met een glaasje bubbels, vooraleer er zondag opnieuw voor te gaan in de Cadel Evans Great Ocean Road Race!”