Eerste seizoenszege Mark Cavendish: “Ik moest de sprint vroeg aangaan”

De eerste seizoenszege is binnen voor Mark Cavendish. In de tweede etappe van de Tour of Oman was het raak voor de Britse sprinter van Quick-Step-Alpha Vinyl, al ging het niet makkelijk. “Ik moest met nog 300 meter te gaan aangaan en het is me gelukt”, vertelt hij na afloop tegen onder meer WielerFlits.

“Ik keek uit naar de sprint van vandaag. Het is als een Tour de France-sprint, want je kon van ver al de vod zien. Dat is geweldig voor onze ploeg. Gisteren merkte je wel echt dat we nog een behoorlijk nieuw team hadden, met een neoprof en wat klimmers. Het duurt dan even om daar in te komen”, legt Cavendish uit.

Dat de druk erop ligt voor Quick-Step-Alpha Vinyl. “We raakten wel wat plekken kwijt in de laatste bocht, maar Iljo bracht mij naar voren met een erg goede beurt. Ik kon daarna met een andere ploeg mee naar voren schuiven. Ik moest daarna vroeg aangaan, op 300 meter van de meet. Het is me gelukt en dat maakt me trots”, aldus de Brit.

‘Ik haalde vertrouwen uit gisteren’

Donderdag in de openingsrit was er nog een tweede plek voor Cavendish, maar van teleurstelling was weinig sprake. “Ik haalde vertrouwen uit gisteren. Ik voelde me goed en had daardoor vertrouwen dat ik van ver kon aangaan. Ik moest ook wel, want ik zat iets te ver weg. Ik ben blij dat ik kon winnen”, zegt hij.

“Ik heb nog maar zes weken kunnen trainen en ben blij met mijn vorm. Die eerste overwinning is altijd fijn. Daar ben ik blij mee. Het is mooi om weer mee te doen met de besten en om mij weer te laten zien na mijn ziekte.”