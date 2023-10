zondag 8 oktober 2023 om 18:48

Eerste profzege voor Thibaut Nys in Beringen: “Ik was zeker van mijn sprint”

Video Thibau Nys heeft zijn eerste profzege in de cross behaald in de Exact Cross Beringen, de eerste grote veldrit van het seizoen 2023-2024. Na een spannende cross rekende Nys junior af met Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout. “Ik had dit niet zien aankomen, maar ben ongelooflijk blij”, aldus Nys. “Ik heb deze zege ook aan Lars van der Haar te danken.”

“Het was een heel lastige wedstrijd om je echt comfortabel te voelen, omdat de inspanningen zo kort op elkaar volgen”, vertelt de coureur van Baloise Trek Lions in zijn eerste reactie. “Als het langer duurde, kon ik goed doortrekken en had ik de power in de benen om recht te staan. Maar dat maakte het ook weer moeilijk om in te schatten hoe ik de finale moest aanpakken. Daar kwam de stress kwam wel naar boven.”

Want tussen de grote mannen meedoen om de overwinning, dat deed Nys nog niet. “Ik zat nog nooit in die situatie, dat ik het gevoel had te kunnen winnen. Ik was dus wat nerveus, maar ik had Lars bij mij. Hij heeft de rode loper uitgerold. Het is ongelooflijk dat zo’n kampioen dat wil doen. Ik heb deze zege aan hem te danken. Hij zag dat ik kon winnen en heeft het tempo strak gehouden”, is hij Van der Haar dankbaar.

“Op de laatste klim moest het gebeuren. Ik had schrik om daar door te trekken, maar was zeker van mijn sprint. Daardoor kon ik mijn foutje terug rechtzetten”, aldus Nys, die een kleine voorsprong op Iserbyt en Vanthourenhout weggaf op een loopstuk. “Daar wilde ik ze uit de kot lokken. Dat lukte en toen voelde ik dat het voor mij was. De eerste cross van het seizoen, eerste profzege… Nu wordt de druk nog groter in Waterloo. Maar ik heb vooral genoten en kijk uit naar eerste Wereldbeker.”