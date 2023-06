Eerste profzege voor Nils Eekhoff: Nederlander wint spannende proloog ZLM Tour

Nils Eekhoff heeft zijn eerste profzege binnen: de Nederlander won woensdagavond de proloog van de ZLM Tour. De 25-jarige renner van Team DSM klokte in het Zeeuwse Heinkenszand een snellere tijd dan Alex Edmondson en Olav Kooij. Vanzelfsprekend is Eekhoff ook de eerste leider.

De ZLM Tour begon woensdagavond met een proloog met start en finish in Heinkenszand. De route was 6,6 kilometer lang en biljartvlak. Wel stond er aardig wat wind, maar daar leek Cees Bol geen last van te hebben. De renner van Astana Qazaqstan zette de eerste richttijd neer en werkte het parcours af met een gemiddelde snelheid van 52.450 kilometer per uur. Er waren op dat moment nog geen twintig renners binnen.

De 20-jarige Patrick Eddy – in dienst bij de opleidingsploeg van DSM, maar deze week uitkomend voor het WorldTeam – hoefde slechts drie seconden toe te geven op Bol, maar voor de rest kwam niemand van de vroege starters in de buurt van de Noord-Hollander. Ook Bols ploeggenoten Martin Laas en Mark Cavendish niet, al reed laatstgenoemde een degelijke tijdrit.

Eekhoff onttroont Bol

Het was uiteindelijk Nils Eekhoff die Bol van de troon stootte. De renner van Team DSM deed zes seconden beter dan zijn landgenoot en mocht aldus plaatsnemen in de hot seat. Jos van Emden, die kort na Eekhoff over de streep kwam, klokte de op dat moment derde tijd. Hij moest negen seconden toegeven op de leider. Sam Welsford reed sneller dan de ervaren rot van Jumbo-Visma, maar kwam vier seconden tekort om zijn ploeggenoot Eekhoff af te troeven.

Ook de Zeeuw Tim van Dijke, die als thuisrijder zijn zinnen had gezet op deze proloog, beet zijn tanden stuk op de tijd van Eekhoff. Dat gold ook voor Maikel Zijlaard. De renner van Tudor deed slechts drie seconden langer over de rit dan Eekhoff, maar het grootste gevaar voor laatstgenoemde kwam van een Team DSM-ploeggenoot. Alex Edmondson strandde op één seconde van de zege.

Kooij komt ook nog kort

De allerlaatste starter, Olav Kooij, kwam ook nog dicht. De eindwinnaar van vorig jaar finishte in dezelfde seconde als Edmondson en eindigde daarmee op de derde plek. De overwinning ging dus naar Nils Eekhoff, die ook de eerste leider is.