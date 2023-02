Eerste profzege voor Jenthe Biermans: “Dit vertrouwen van de ploeg heb ik verdiend”

Video

Jenthe Biermans heeft in Oman zijn eerste profoverwinning geboekt. De 27-jarige Belg was de snelste van een klein peloton in de Muscat Classic, de opwarmwedstrijd van de Tour of Oman. Na afloop was hij Arkéa-Samsic dankbaar. “Deze ploeg gelooft vol in mij”, vertelde hij na de finish aan WielerFlits.

“Ik heb van tevoren gezegd dat dit mijn koers is en heel de ploeg heeft hard gewerkt voor mij”, blikt Biermans terug. “Dat vertrouwen heb ik verdiend na het tweede deel van vorig jaar. Deze ploeg gelooft vol in mij. Eerst was daar mijn tweede plaats in de Clàssica Comunitat Valenciana (achter Arnaud De Lie, red.) en nu mijn eerste overwinning. Het is fantastisch.”

Wat is de sleutel tot dit succes? “Geloof, dat is belangrijk. Bij Israel-Premier Tech reden zoveel grote namen, dat ik me steeds opofferde”, vertelt hij over de drie jaar dat hij bij dat team reed. Nu koerst hij voor Arkéa-Samsic. “Ze hebben me opgehaald om in dit soort wedstrijden top-10 te rijden, daar krijg ik kansen voor. In Valencia heb ik al podium gegrepen en ik ben blij dat ik het vandaag kan bevestigen.”

De finale van de Muscat Classic was alles behalve makkelijk. “Ik had nog twee man bij mij op de klim, met Michel Ries en Anthony Delaplace. We waren eerst weggereden met 25 man en daar zat ik ook bij. Uiteindelijk zaten Ries en Delaplace bij mij op de laatste klim, waarna Anthony de perfecte lead-out deed. Ik zat in het wiel van Jordi Warlop, maar we raakten ingesloten. Daarna viel het tempo stil en had ik nog genoeg over voor een sprint van 200 meter. Er kwam uiteindelijk nog niemand over”, zegt hij.

Eerbetoon

Na afloop gaf Biermans ook nog aan dat hij de zege opdraagt aan zijn vorig jaar overleden schoonvader. “Een van zijn laatste woorden waren: ‘Ik geloof in je, dat je een koers kunt winnen’. Ik ben die woorden nooit vergeten. Dit was voor hem. Ik weet dat hij er bij was”, vertelt hij emotioneel.

