Eerste profzege Søren Waerenskjold in Saudi Tour: “Heb hier lang op gewacht”

De nul is van de tabellen voor Søren Waerenskjold bij de profs. De 22-jarige Noor was in de derde etappe van de Saudi Tour de snelste sprinter op een lastige aankomst in Abu Rakah. “Dit is echt fantastisch”, glundert de wereldkampioen tijdrijden bij de beloften.

“Ik had dit vooraf niet verwacht”, vertelde Waerenskjold in het flashinterview. “Ik wist dat de laatste klim een beetje steil was, maar er zat echt een steil stuk in. Ik liet mij daar wat wegzakken om mezelf te sparen voor de sprint. Ik wist dat ik daarna de groep kon blijven volgen. Dat ging perfect.”

In de eerste twee etappes eindigde Uno-X als vierde, eerst met Waerenskjold en gisteren met Erlend Blikra. Die sprintvoorbereidingen liepen niet zoals gehoopt. “We kozen nu de juiste kant en daardoor vingen we minder wind van de zijkant. Dat was veel beter vergeleken met gisteren, toen we het slecht deden. Daar hebben we van geleerd”, aldus de Noor.

Waerenskjold is uiteraard erg blij met zijn eerste profzege. “Het is fantastisch. Hier heb ik lang op gewacht. Bij de beloften had ik al gewonnen, maar het lukte nog niet om bij de profs te winnen. Het is ook heel goed voor de moraal in de ploeg. We hopen het goed te blijven doen. Morgen (de koninginnenrit, red.) is het aan Jakub Hindsgaul. Hij was vandaag heel sterk en een van mijn leadouts.”

