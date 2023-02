Waerenskjold klopt Milan in lastige sprint in Saudi Tour, Groenewegen is leiding kwijt

De derde etappe in de Saudi Tour, met aankomst in Abu Rakah, is gewonnen door Søren Waerenskjold. Na een lastige etappe van ruim 159 kilometer was de Noorse sprinter van Uno-X als eerste aan de finish op een venijnig heuveltje, voor Jonathan Milan en Cees Bol. Voor Dylan Groenewegen was de finale te zwaar; hij is zijn groene leiderstrui na twee dagen kwijt.

Na twee sprintetappes ging de Saudi Tour (UCI 2.1) vandaag verder met een lastige etappe naar Abu Rakah. De rit was bijna 160 kilometer lang en nauwelijks vlak. De beslissing moest vallen op een klimmetje van 700 meter aan 6,9%, maar ook onderweg werden de hoogtemeters niet geschuwd. Dylan Groenewegen ging in de ochtenduren als leider van start, maar het was toch vooral uitkijken naar mannen als Santiago Buitrago, Davide Formolo, Ruben Guerreiro en – waarom ook niet – Jonathan Milan.

Kopgroep van vijf

De vlucht van de dag liet niet lang op zich wachten. Azzam Alabdulmunim (Saudische selectie), Txomin Juaristi (Euskaltel-Euskadi), Antonio Barac en Giulio Masotto (Team Corratec) en Masaki Yamamoto (JCL Team UKYO) sloegen de handen ineen en wisten al snel een mooie voorsprong bijeen te fietsen. In het peloton liet men begaan en zo kon de voorsprong oplopen tot goed acht minuten. Het was vervolgens wachten op een eerste moment van opwinding.

Dar kwam er al vrij snel, met dank aan de windgoden. In het peloton ging het even op de kant, maar de koers plooide toch al vrij snel weer ineen. Intussen was de voorsprong van de kopgroep wel gehalveerd tot een viertal minuten. Alabdulmunim, Juaristi, Barac, Masotto en Yamamoto deden hun stinkende best om uit de greep te blijven van het peloton, maar bleken een vogel voor de spreekwoordelijke kat.

Bij het ingaan van de laatste zestig kilometer was het verschil tussen de kopgroep en het peloton al minder dan drie minuten. Wat ook in het nadeel speelde van de koplopers: de stevige tegenwind en de veelal oplopende wegen richting de finish. Dit was voor Juaristi het moment om afscheid te nemen van zijn medevluchters. De Bask ging er alleen vandoor, maar bleek ook in z’n eentje niet in staat om uit de greep te blijven van het peloton.

Lastige finale

Cofidis, Jayco AlUla, Movistar en Bahrain Victorious hadden mannetjes op kop gezet in het peloton en reden stukje bij beetje het gat met de koplopers dicht. Ook andere ploegen meldden zich aan kop om hun kopmannen uit de problemen te houden. Dat ging zo door tot in de laatste vijf kilometer, want vanaf dat punt begon de weg voorzichtig omhoog te lopen richting de finish.

Pech was er drie kilometer voor de meet voor UAE-puncheur Ryan Gibbons, die een mechanisch defect had en daardoor kansloos was voor de zege. In die slotkilometers was het voor alle treintjes een gevecht tegen de wind. Pascal Ackerman opende vervolgens de finale op de oplopende stroken, maar hij werd overvleugeld door Zdenek Stybar. De Tsjech kreeg Santiago Buitrago achter zich aan, waarna bij het ingaan van de slotkilometer Buitrago aansloot.

Het gat werd echter gedicht in die laatste kilometer, waardoor het een sprint van een flink uitgedund peloton werd. Jonathan Milan ging de oplopende sprint goed aan, maar hij was te vroeg. Søren Waerenskjold zat in zijn wiel en had een betere timing, waardoor hij Uno-X de eerste zege van 2023 bezorgde. Milan eindigde als tweede en nam de leiderstrui over van de geloste Groenewegen. Cees Bol werd derde in de rituitslag.