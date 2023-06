Eerste profzege is een feit voor toptalent Lenny Martinez: “Een prachtig verhaal”

Je eerste profzege boeken op de flanken van de mythische Mont Ventoux. Lenny Martinez deed het vandaag in de CIC-Mont Ventoux, een Franse eendagskoers. De nog altijd maar 19-jarige klimmer van Groupama-FDJ versloeg met Michael Woods, Simon Carr en Iván Sosa enkele mooie namen.

Met één kilometer te gaan, kwamen nog meerdere renners in aanmerking voor de overwinning. Een sprint bergop moest beslissen over winst en verlies. Met een krachtig eindschot wist Martinez de zege te pakken. Woods moest genoegen nemen met de tweede plaats, Carr werd derde. “Ik voelde echt geweldige emoties toen ik over de finish reed”, begon de piepjonge Fransman zijn relaas in het flashinterview.

Martinez komt uit een klassieke wielerfamilie. Zijn oom Yannick Martinez, vader Miguel Martinez en opa Mariano Martínez zijn allen actief geweest als professioneel wielrenner, en met succes. Ook de toekomst van de jongste Martinez oogt zeer rooskleurig. Eerder dit seizoen reed hij, ondanks zijn zeer jeugdige leeftijd, al naar enkele mooie klasseringen. Nu heeft hij ook zijn eerste profzege te pakken, en dat op de flanken van de Mont Ventoux.

Lees ook: Sprinten op de Kale Berg: Lenny Martinez (19) wint ingekorte CIC-Mont Ventoux

“Ik ben echt heel blij. We moesten ons aanpassen, nadat het parcours door de weersomstandigheden werd ingekort. De geschrapte Ventoux-klim vanuit Bédoin ligt me eigenlijk nog beter, maar dat maakt nu natuurlijk niet meer uit. Ik dacht heel even dat een andere renner nog voorop reed, omdat ik gewoon niet kon geloven dat ik won. Mijn eerste profzege, op de top van de Mont Ventoux, als klimmer… Het is een prachtig verhaal.”