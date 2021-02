Eerste podiumplek voor Van Kessel: “Lang zicht op tweede plaats”

Het was voor Corné van Kessel wachten op februari voor zijn eerste podiumplaats van deze veldritwinter. De Nederlander van Tormans CX eindigde in de X2O Trofee van Lille als derde, achter Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout. “Ik had lang zicht op de tweede plaats, tot in de sprint”, kan Van Kessel lachen.

De sneeuw en het ijs op het parcours in Lille zaten Van Kessel in de weg. “Dat heeft roet in het eten gegooid”, blikt hij terug op de slotronde, toen hij met de teruggekeerde Vanthourenhout streed om de tweede plek. “Ik had misschien een keer meer moeten wisselen, maar daar had ik geen tijd voor in de wedstrijd.”

Vorige week stelde Van Kessel enigszins teleur op het WK. Hij werd er slechts elfde. “Ik had mij goed voorbereid op het WK, maar dat is niet gelopen zoals ik wilde. Ik had dan ook geen normale week ervoor met de geboorte van onze zoon Cyriel. Heeft dat meegespeeld? Misschien wel, maar ik ga mij daar niet achter verschuilen”, zegt hij.