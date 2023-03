Eerste leiderstrui Parijs-Nice voor Tim Merlier: “Dit is een droom”

Tim Merlier heeft bij zijn debuut in Parijs-Nice meteen de eerste etappe gewonnen. In La Verrière was de Belgische kampioen van Soudal Quick-Step met overmacht de snelste sprinter. “Dit was een geweldige lead-out van de ploeg, zij geloofden echt in mij”, vertelt hij in een eerste reactie.

“De sprintvoorbereiding was uitstekend, maar het was ook een zware dag. Er was veel stress in het peloton en op de steile klim op 20 kilometer van de finish werd het ook nog een tactisch spel”, blikt hij terug. “Daar hadden we twee man mee, maar gelukkig kwamen we terug. Kasper Asgreen bracht me daarna goed naar voren en vanaf daar bleven we samen. Ik kan niet zeggen hoe fijn het is om in deze trein te rijden.”

Voor Merlier is het al zijn vierde overwinning van 2023, na eerdere zeges in Oman en de UAE Tour. “Dit is een droom. Ik kan het niet geloven en ben heel blij, ook voor de ploeg”, glundert hij.

Lees meer: Tim Merlier sprint naar winst in openingsrit Parijs-Nice, Olav Kooij vierde

Met zijn zege in Parijs-Nice houdt Merlier een mooie statistiek in stand. Al jarenlang wint hij bijna altijd ‘de eerste massasprint’ van een rittenkoers. In de Tour of Oman was dat zo, in de UAE Tour was dat zo en in Parijs-Nice alweer. Twee jaar geleden flikte hij hetzelfde ook al in de Giro d’Italia en de Tour de France.

📊🥇🇧🇪Merlier working on his % of victories of ‘first regular stages’ in stage-races: 3 in a row, 100% in 2023 #ParisNice2023 — Cycling Statistics 📊 (@StatsOnCycling) March 5, 2023