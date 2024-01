zondag 28 januari 2024 om 06:49

Eerste grote zege voor Laurence Pithie: “Wist dat ik geduldig moest zijn vandaag”

Laurence Pithie knalde zondag naar zijn tweede profzege. De 21-jarige renner sprintte naar de overwinning in de Cadel Evans Great Oceans Road Race. “Ik kon gelukkig nog een gaatje vinden in de laatste honderden meters”, vertelde hij na afloop in het flashinterview.

Pithie reed al een tijdje sterk rond op Australische bodem en die benen had hij zeker meegenomen naar de Cadel Evans Great Oceans Road Race. “Ik had een heel goed gevoel op de klimmetjes. Ik volgde gewoon, wat een goede tactiek was. Daarna gingen we met een groepje naar de streep, maar ik zat wat ingesloten.”

“Corbin (Strong, red.) had ook gezien dat ik aan het bluffen was en liet me een gaatje dichten. Ik probeerde echter geduldig te blijven, want dat was wat we hadden besproken met de ploeg in de ochtend. Ik wist ook dat het gevaarlijk was om in die laatste honderden meters ingesloten te geraken tegen de hekken. Dat gebeurde toch wat, maar gelukkig vond ik nog een gaatje”, aldus de jonge Pithie.

In die laatste honderden meters moest Pithie wel nog een gat dichten naar Natnael Tesfatsion, die ook een sterke sprint reed. “Ik moest vol gaan, het was zwaar. Ik kon het wel volhouden en kon ook nog de opkomende renners afhouden. Het is echt ongelooflijk om hier te winnen.”