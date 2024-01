zondag 28 januari 2024 om 06:10

Laurence Pithie sprint naar zege in Cadel Evans Great Ocean Road Race

Laurence Pithie heeft de Cadel Evans Great Ocean Road Race op zijn naam geschreven. De jonge renner van Groupama-FDJ won de WorldTour-koers na een sprint van een kleine groep. Natnael Tesfatsion en Georg Zimmermann legden beslag op plek twee en drie.

De Cadel Evans Great Ocean Road Race geldt al een tijdje als afsluiter van het Australische seizoensbegin. Na een verrassende zege van Marius Mayrhofer vorig jaar, was het nu uitkijken naar onder meer Biniam Girmay, Elia Viviani en Caleb Ewan. Echt makkelijk is het voor de sprinters toch niet om fris aan de laatste kilometer te geraken, want in de lokale rondes liggen er telkens een aantal venijnige hellingen.

Jackson Medway, Zac Marriage (beide BridgeLane), Joshua Cranage en Dylan Proctor-Parker (beide ARA | Skip Capital) kleurden de openingsfase van de koers. De vier Australiërs besloten al vroeg aan te vallen en sloegen daarna de handen in elkaar. De kopgroep werkte goed samen, maar vormde nooit een gevaar voor het peloton. Daardoor duurde het een tijdje voordat we weer actie te zien kregen.

Lidl-Trek neemt het heft in handen

Jammer genoeg moest Oscar Onley ondertussen de wedstrijd verlaten. Het jonge talent van dsm-firmenich PostNL ging tegen de grond en kon niet verder. Daarna was het wachten tot de laatste 30 kilometer, wanneer de vroege vlucht gegrepen was en de korte klimmetjes hun tol begonnen te eisen. De eerste versnelling kwam er van Mathias Vacek en Quinn Simmons, het duo van Lidl-Trek. Wat later schudde ook Louis Barré aan de boom, maar ook hij had weinig succes.

Het was wel duidelijk dat Lidl-Trek aanvallend wilde koersen. Na de poging van Vacek en Simmons zagen we namelijk ook Juan Pedro López en Bauke Mollema in het offensief. Zij wilden de pure sprinters afmatten en die tactiek leek uiteindelijk wel te werken. Het waren telkens de mannen van Israel-Premier Tech die, in functie van Corbin Strong, het tempo bleven maken.

Aanval na aanval

In de laatste tien kilometer, toen het peloton nog zo’n 20 man groot was, regende het nog steeds aanvallen. Luke Plapp, Ryan Archie en Jhonatan Narváez, ze probeerden het allemaal. De beste poging was van Amerikaans kampioen Simmons, die het lang volhield. Maar ook hij kon uiteindelijk niet soleren naar de streep en werd gegrepen in de laatste kilometer. Daarna probeerde Mollema het peloton nog te verrassen, maar er werd attent gereageerd op zijn poging.

Zodoende kon er een zeer uitgedund peloton, een tiental renners, sprinten voor de zege. Laurence Pithie had zich onderweg goed schuil gehouden en kwam er in de sprint bijzonder sterk uit. De nog maar 21-jarige Nieuw-Zeelander drukte zijn wiel net voor dat van Natnael Tesfatsion over de streep. Georg Zimmermann werd derde, Strong en Narváez vervolledigden de top-5. De beste Nederlander was Mollema, die als elfde over de streep kwam. De beste Belg was De Plus op plek achttien.

Voor Pithie, die de voorbije weken zijn goede vorm al toonde in de Tour Down Under, is het zijn tweede profzege. Vorig seizoen won hij al de Franse eendagskoers Cholet-Pays de la Loire, maar de Cadel Evans Great Ocean Road Race is wel een wedstrijd van een ander kaliber.