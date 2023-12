maandag 4 december 2023 om 15:48

Eerste GravelStrandrace laat nog even op zich wachten

Afgelopen zondag was Petten het decor voor de eerste Try-out GravelStrandrace. Althans, dat was toch het plan van de KNWU, maar de organisatie van het evenement moest vanwege ijsvorming de gravelstrook uit het parcours halen.

Een jaar of tien geleden schoot de strandrace-discipline als een raket uit de startblokken. Door de opkomst van gravel stagneert de groei van de winterdiscipline, maar daar had de KNWU iets op verzonnen. Op 3 december moest Petten namelijk het decor worden voor de eerste Try-out GravelStrandrace.

De KNWU wilde in Petten experimenteren met een strand- en gravelrace. De weergoden hadden echter andere plannen: vanwege ijsvorming moest de gravelstrook uit het parcours worden gehaald. Door de vorst van de afgelopen nachten was de strook te glad geworden en daardoor te gevaarlijk om overheen te fietsen. De race ging nu alleen over het strand van Petten.

Thuisrijder gaat met de zege aan de haal

De wedstrijd werd uiteindelijk gewonnen door een thuisrijder. Raphaël Mouton uit Petten kwam als eerste over de finish, voor zijn ploeggenoten Menno Don en Rick van Breda. Die laatste had het na afloop van de race nog over het plan om gravel en strand met elkaar te combineren. “Het wordt vanwege de afname van vrijwilligers en vergunningen steeds lastiger om wedstrijden te organiseren”, citeert het Noordhollands Dagblad.

“Dit soort criteriums zullen daarom ook de toekomst hebben. Het stuk over het strand is mooi breed en de gravelstrook is ook niet te moeilijk. Het is jammer dat we die niet hebben kunnen rijden, maar het was de juiste beslissing.” Het is nog onduidelijk wanneer de eerste GravelStrandrace nu zal plaatsvinden.