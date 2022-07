Eerste gele trui voor Lorena Wiebes: “Een chaotische en lange sprint”

Lorena Wiebes kon haar geluk niet onderdrukken na haar ritzege in Parijs tijdens de openingsetappe van de Tour de France Femmes. De sprintster van Team DSM rekende op de Champs-Élysées af met Marianne Vos en mag zo de eerste gele trui aantrekken. “Dit is geweldig, ik ben heel blij hiermee”, jubelt ze.

“De ploeg deed geweldig werk. We hebben hier met z’n allen naartoe gewerkt. Ook voor iedereen op het hoofdkwartier ben ik heel blij”, aldus Wiebes. “Het was een chaotische en lange sprint. Ik had wel verwacht van Marianne Vos dat ze er een lange sprint zou maken, dus het is mooi om zo te winnen. Het was heel close, maar ik kon nog een keer versnellen tot de finish.”

Dat Wiebes vooraf dé topfavoriet was voor deze etappe, deed haar niet veel. “Ik was best wel relaxed. We deden alles zoals we normaal zouden doen, alsof het een gewone koers was. Ik werd wel een beetje nerveus in de finale, maar ben blij om het zo af te maken”, geeft ze aan. “De ploeg heeft dit verdiend dit seizoen. We kijken nu al uit naar de komende kansen.”

Vandaag werd ook bekend dat Lorena Wiebes na dit seizoen vertrekt bij Team DSM voor een transfer naar SD Worx.