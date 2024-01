donderdag 4 januari 2024 om 09:18

Eerste deelnemende ploegen Ster van Zwolle bekend: TDT-Unibet van de partij

De organisatie van de Salverda Bouw Ster van Zwolle heeft de eerste ploegen onthuld die dit jaar aan de start zullen verschijnen van de klassieker in de provincie Overijssel. Zo zal TDT-Unibet Cycling Team, de ploeg van Bas Tietema, Josse Wester en Devin van der Wiel, zijn opwachting maken.

De organisatie zal op zaterdag 2 maart in totaal 25 ploegen verwelkomen aan de start, waarvan de eerste 15 inmiddels bekend zijn. Het Nederlandse koersgeweld komt van onder meer TDT-Unibet, VolkerWessels, Metec-Solarwatt, Parkhotel Valkenburg (de opvolger van ABLOC), de opleidingsploeg van Team dsm-firmenich PostNL en Beat Cycling Club.

Deze teams zullen het opnemen tegen een aantal internationale ploegen die we in eerdere jaren al vaker tegenkwamen op de Nederlandse wegen. Zo prijkt Team Lotto-Kernhaus, net als in 2023, weer op de startlijst en maakt Hubo-Remotive de oversteek vanuit België.

Verder krijgen ook de clubteams weer de kans om te schitteren op een hoger niveau. Zo zijn JEGG-DJR Academy, Willebrord Wil Vooruit en Kuil Groenoord-NWVG al zeker van een uitnodiging. De organisatie zal het deelnemersveld de komende weken nog verder uitbreiden.

Ook al maken we de stap naar het pro-continentale niveau ook in 2024 zullen wij ‘gewoon’ aan de start staan van de enige echte Ster van Zwolle!🫶https://t.co/E3KTYgskOH — Bas Tietema (@BasTietema) January 3, 2024

Nieuwe finishlocatie

Eerder wisten we al te melden dat de Salverda Bouw Ster van Zwolle dit jaar niet meer zal finishen op de Ceintuurbaan bij het Isala Ziekenhuis, maar een paar kilometer eerder op een industrieterrein. De wedstrijd eindigt in 2024 voor de deur van de meubelboulevard aan de Blaloweg in Zwolle.

De wedstrijd start wel zoals vanouds op het Grote Kerkplein in Zwolle. De 63ste editie van de wedstrijd zal plaatsvinden op 2 maart 2024. Vorig jaar ging de zege, in een sprint, naar de ervaren Coen Vermeltfoort van VolkerWessels. De 35-jarige Nederlander is met drie overwinningen ook mede-recordhouder, samen met Dries Klein. Voor zijn triomfen moeten we terug naar de jaren tachtig van de vorige eeuw.

Eerste deelnemende teams aan Salverda Bouw Ster van Zwolle 2024 (2 maart)

Beat Cycling Club

Development team dsm-firmenich PostNL

Diftar Continental Cycling Team

Hanzerenners Zwolle

Hubo-Remotove Cycling Team

JEGG – DJR Academy

Kuil Groenoord – NWVG

Metec-Solarwatt p/b Mantel Cycling Team

Monda Vakantieparken – IJsselstreek CT

OWC & AWV de Zwaluwen

Parkhotel Valkenburg

TDT-Unibet

Team Lotto-Kernhaus

VolkerWessels Cycling Team

Willebrord Wil Vooruit