zondag 17 december 2023 om 13:15

Eerst zien dan geloven voor Adrie van der Poel: “Ik wilde eerst zien hoe hij er voor stond”

Adrie van der Poel is dik tevreden met de prestatie van zijn zoon in Herentals. Waar Mathieu de concurrentie het vuur aan de schenen wist te leggen, wilde Adrie vooraf niet te vroeg juichen. “Hij zat drie maanden in Spanje. We bellen of sms’en wel, maar ik wilde het eerst nog zien”, vertelt hij aan Sporza.

Toen Van der Poel voor de eerste maal de materiaalpost langsreed, wist Van der Poel senior dat het goed zat. “Conditioneel wisten we dat hij in orde is. En buiten een foutje is er ook niet veel gebeurd. Het zag er in ieder geval goed uit. Hier kunnen we gigantisch mee voort”, is Adrie optimistich.

Het is voor Mathieu de start van een goedgevulde crosskalender. “Mathieu heeft al een hele brede basis kunnen leggen in Spanje. De komende weken staat intensiteit voorop in het veld en daarna trekt hij weer op stage. Het is een weloverwogen en goede keuze richting de weg”, concludeert Van der Poel.