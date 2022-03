Eenmanssloopbedrijf Elmar Reinders na Elfsteden Race: “Lekker Nederlands koersen, prachtig!”

Interview

In het wielrennen is het lang niet altijd het geval dat de sterkste renner in koers wint. Maar tijdens de Visit Friesland Elfsteden Race werd het tegendeel nog maar eens bewezen. Elmar Reinders moest namens de Deense Continental-ploeg Riwal in zijn eentje opboksen tegen het overwicht van andere ploegen, maar slaagde daar toch in. De sterkste in koers won. “Dat denk ik ook”, glimlacht hij na afloop bij WielerFlits.

De nieuwe UCI 1.2-koers langs het traject van de legendarische Elfstendentocht op de schaats, werd een waaierspektakel om duimen en vingers bij af te likken. “Je weet dat de wegen hier smal zijn en dat de wind de eerste honderd tot 130 kilometer gunstig staat om te koersen, met daarna anderhalf tot twee uur wind tegen. Dan kan het alle kanten op. Als je het rondeboek opent, dan weet je dat de wind hier hoe dan ook een keer op de kant staat. Als je dat niet ziet, heb je echt niet opgelet.”

De 29-jarige Reinders zocht in de finale meermaals de aanval en smeet opzichtig met zijn krachten. “Je moet een beetje geluk hebben”, geeft hij toe. “Maar ik wist dat ik goede benen had. Ik zat alleen tussen de blokken. Toen ik met Mick van Dijke op kop kwam te zitten, was ik niet zeker om te winnen. Maar voor mij was het de enige optie om naar de streep te komen om te kúnnen winnen. Ik moest van Coen Vermeltfoort, Joshua Hüppertz en dat soort mannen af. Anders was ik kansloos. Nu niet.”

“Als ik niets probeer in die groep, dan eindig ik als vijfde of zesde”, gaat Reinders verder, die in de laatste rechte lijn op kop werd gedwongen door de snelle Van Dijke. “De enige manier voor mij om nog te winnen, was vroeg aangaan. Zeker na een lastige koers, dan kan ik goed aankomen. Ik ben heel blij dat het gelukt is, ook al omdat dit een heel mooie koers was. Lekker Nederlands koersen, vlakke wegen, wind… Prachtig! Wat mij betreft is deze wedstrijd een aanwinst, dit doe ik graag.”

Reinders is dus goed in vorm, zoals hij dat eigenlijk altijd is tijdens de opening van het Nederlandse seizoen. Dat heeft voor de in Emmen geboren renner een speciale reden. “Mijn grote doel ligt volgende week”, doelt hij op ‘zijn’ Ronde van Drenthe. “Of ik nu niet juist in mijn kaarten heb laten kijken? Dat denk ik niet. Waarom zou ik dit volgende week niet kunnen herhalen?”, lacht hij. “Er is een sterker deelnemersveld, dat zorgt voor meer controle. Maar als ik wil winnen, moet het zoals vandaag. En dat kan.”