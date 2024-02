maandag 19 februari 2024 om 20:20

Een verbod op wielertoertochten: een begrijpelijk voornemen of kwalijke zaak?

Het voortbestaan van de grote Limburgse wielertoertochten is in gevaar. Als eerste gemeente in Limburg wil Vaals de toertochten weren, maar het verzet tegen een dergelijk verbod neemt vanuit verschillende hoeken toe. Maar we zijn ook benieuwd naar jullie mening. Is het een goede ontwikkeling? Of juist een kwalijke zaak?

Wat is nu het probleem? Als het aan het college van burgemeester en wethouders van Vaals ligt, worden de duizenden deelnemers tellende toerevenementen al deze lente geweerd. Ze tasten volgens de gemeente te zeer de leefbaarheid aan, zorgen voor te veel spanningen tussen landbouwers en wielertoeristen en verstoren de rust in stiltegebieden. Dit zijn de belangrijkste conclusies van het gemeentebestuur, in een voorstel dat op 19 februari – vandaag dus – inhoudelijk in de raad wordt behandeld.

Als eerste gemeente in Limburg wil Vaals de toertochten weren, maar het verzet tegen een dergelijk verbod neemt vanuit verschillende hoeken toe. Commissieleden plaatsten eerder al kanttekeningen bij het collegevoorstel en ook Horeca Nederland en Hiswa Recron (belangenvereniging van recreatieondernemers) lieten van zich horen. Zelfs de KNWU benadrukt in een bezorgde brief het belang van het blijven bestaan van de toertocht én koersversie van de Amstel Gold Race, die door de plannen beide op de helling staan.

De wielertoertochten hebben – volgens de tegenstanders van een verbod – ‘grote impact’ op de economie, werkgelegenheid en de toeristisch-recreatieve sector, alsmede op de horeca, detailhandel en de toeleverende sector. Er zijn grote twijfels of er wel voldoende rekening is gehouden met de belangen van de omliggende gemeenten, die een tocht als de Amstel Gold Race aandoet.

Brandbrief De organisaties van zeven Limburgse toertochten hebben inmiddels een ‘brandbrief’ gestuurd naar vijf verschillende Zuid-Limburgse gemeenten. Dat schrijft 1Limburg. Het gaat om de organisaties van de Amstel Gold Race, Volta Limburg Classic, Eroica Valkenburg, Bart Brentjens Challenge, Wielerfestival Cauberg, Limburgs Mooiste en Mergelheuvelland 2-daagse. Ook de naam ODS Vitaal staat onder de brandbrief. De organisaties noemen zich samen Velo-T. De organisaties roepen de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen en Valkenburg aan de Geul op om de gemeente Vaals te houden aan eerdere afspraken. In de ‘brandbrief’ schrijven de organisaties dat de drukte in het Heuvelland komt door de toename van e-bikers, scooters, motoren, auto’s en oldtimertochten, niet door de wielertochten. Ook wijzen ze erop dat het aantal deelnemers aan toertochten de laatste jaren flink is afgenomen en stellen ze dat de tochten de regio economisch voordeel opleveren. 15 feb Lees ook Vaals wil wielertochten weren, maar verzet tegen voornemen neemt toe

We zijn benieuwd wat jij vindt van de hele situatie. Ben je ook een voorstander van een dergelijk verbod? Of is het weren van toertochten in de toekomst een slechte zaak?