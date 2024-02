donderdag 8 februari 2024 om 08:49

Voortbestaan Amstel Gold Race staat op het spel

Het voortbestaan van de grote wielertoertochten van de Amstel Gold Race, Limburgs Mooiste en de Mergelheuvelland 2Daagse is in gevaar. Als eerste gemeente in Limburg wil Vaals de toertochten weren, zo meldt De Limburger. En daarmee zet de gemeente ook de toekomst van de Amstel Gold Race zelf op het spel.

Het zijn de verontrustende woorden van organisator Leo van Vliet, deze week tijdens een gemeentelijke commissievergadering in Vaals. “U kunt ze niet los van elkaar zien”, benadrukt de oud-renner, die in 2026 definitief het stokje zal doorgeven aan Flanders Classics. “Zonder toerversie komen de wedstrijden op zondag ook in gevaar, dus geen twintig miljoen euro economische impact voor de regio en geen inkomsten voor al die vrijwilligers en verenigingen.”

Wat is nu het probleem? Als het aan het college van burgemeester en wethouders van Vaals ligt, worden de duizenden deelnemers tellende toerevenementen al deze lente geweerd. Ze tasten volgens de gemeente te zeer de leefbaarheid aan, zorgen voor te veel spanningen tussen landbouwers en wielertoeristen en verstoren de rust in stiltegebieden. Dit zijn de belangrijkste conclusies van het gemeentebestuur, in een voorstel dat op 19 februari inhoudelijk in de raad wordt behandeld.

Raadsbesluit

Afgelopen zomer stelden Zuid-Limburgse gemeenten al het Beleid Wielertochten Zuid-Limburg vast. Daarin werd aanvankelijk voorgesteld om nog maximaal drie grote wielertochten (van tussen de 5000 en 15.000 deelnemers) toe te staan. De teneur was toen echter al dat er geen hele grote toertochten in die zogenoemde categorie-5 moesten worden toegestaan. Dat werd toen niet opgenomen in het raadsbesluit, maar daar wil de gemeente Vaals nu alsnog werk van maken.

Commissieleden plaatsten deze week kanttekeningen bij het collegevoorstel en opperden toch mogelijkheden voor één toertocht per jaar van tussen de 5000 en 15.000 deelnemers. De commissieleden zien tevens ruimte voor grote toertochten, waarbij maar een beperkt deel van de fietsers een lus door Vaals neemt. Tijdens de inhoudelijke zitting op 19 februari zal moeten blijken of hier een meerderheid voor te vinden is.