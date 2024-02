vrijdag 16 februari 2024 om 16:31

KNWU stuurt bezorgde brief naar raadsleden Vaals: “Amstel Gold Race is Nederlands cultureel erfgoed”

Maurice Leeser, de voorzitter van de KNWU, heeft gereageerd op de voornemens van de Gemeente Vaals. Deze gemeente overweegt om enkele grote wielertoertochten te gaan weren van haar grondgebied. De wielerbond benadrukt het belang van het blijven bestaan van de toertocht én koersversie van de Amstel Gold Race, die door de plannen beide op de helling staan.

“De Amstel Gold Race is nog de enige overgebleven eendaagse wielerklassieker bij het mannen- en vrouwen- profwielrennen in Nederland”, schrijft Leeser. “Een klassieker met internationaal aanzien en een klassieker die onderdeel is geworden van het Nederlands cultureel erfgoed. Daarnaast is deze wielerkoers onmisbaar voor de Nederlandse samenleving in het algemeen en de Zuid-Limburgse (wieler)gemeenschap in het bijzonder, want de Amstel Gold Race is ook een waardevol en profielversterkend (wielersport)platform.”

“Een platform dat bijdraagt aan de uitstraling van de provincie Limburg, bijdraagt aan de aanpak van sociaal-maatschappelijke vraagstukken en de zichtbaarheid, het bereik en daardoor de participatie van (wieler)sporten en bewegen vergroot. De Amstel Gold Race leidt dus tot economische en sociaal-maatschappelijke impact in de regio.”

Maar het is toch de toertocht die in het geding is, niet de koers? Leeser benadrukt echter dat die twee niet los van elkaar gezien kunnen worden. “Deze beide versies zijn met elkaar verweven en het verbieden van de toertochten in categorie 5 heeft dus ook consequenties voor de professionele versie van de Amstel Gold Race en voor de wielersport in Limburg. En daarmee dus ook aangaande de meerwaarde van dit platform enerzijds en de economische en sociaal-maatschappelijke impact in de regio anderzijds.”

“De KNWU heeft per brief de leden van de gemeenteraad Vaals verzocht om niet in te stemmen met het voorstel om het aantal wielertoertochten verder te beperken door toertochten in categorie 5 te verbieden, temeer daar dit grote consequenties kan hebben voor het voortbestaan van de Amstel Gold Race of van het voortbestaan van de Amstel Gold Race is zijn huidige vorm.”