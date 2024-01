zondag 14 januari 2024 om 10:45

Een ritje onder kampioenen: schaatser Bart Swings traint in Spanje met Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel vertoeft momenteel in het Spaanse Dénia, een populaire uitvalsbasis onder wielrenners, om er zich klaar te stomen voor het WK veldrijden en de voorjaarsklassiers op de weg. Hij traint er samen met enkele ploeggenoten van Alpecin-Deceuninck, maar ook met een andere opvallende aanwezige: Bart Swings.

Swings maakte eerst furore als inline-skater, maar we kennen de inmiddels 32-jarige Belg vooral als langebaanschaatser. Hij vierde al de nodige successen op de 1.500 meter en vijf en tien kilometer, maar richt zich de laatste jaren vooral op de massastart. En met succes, want Swings won al meerdere Wereldbekekers, werd in 2023 wereldkampioen op dit onderdeel en veroverde een jaar eerder Olympisch goud.

Swings kan echter meer dan alleen schaatsen en skeeleren: hij is ook een zeer bedreven fietser. Onder de Spaanse zon bereidt hij zich voor op de Wereldbeker van Salt Lake City. Dit doet hij onder meer op de fiets en dit resulteerde zaterdag in een trainingsritje met enkele renners van Alpecin-Deceuninck: Xandro Meurisse Oscar Riesebeek, Jasper Philipsen en dus Mathieu van der Poel.

Klaarstomen voor WK

Meurisse, Riesebeek en Philipsen stomen zich in Spanje klaar voor het wegseizoen en ook Van der Poel zit al met de voorjaarsklassiekers in zijn hoofd, maar maakt eerst nog werk van het WK veldrijden (4 februari) in het Tsjechische Tábor. De regerende wereldkampioen in het veld en op de weg is over exact een week weer te zien in het veld, als hij een uitstapje maakt naar Benidorm voor een wereldbekermanche.