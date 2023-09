maandag 11 september 2023 om 16:16

Een opsteker voor Marta Cavalli: Italiaanse pakt eindzege in Tour Féminin de l’Ardèche

Marta Cavalli heeft maandag de 21ste Tour Cycliste Féminin International de l’Ardèche op haar naam geschreven. De Italiaanse eindigde in de zevende en laatste etappe, met aankomst in Privas, als derde en dit bleek genoeg om de eindzege veilig te stellen. De slotrit werd gewonnen door Olivia Baril, voor haar UAE Team ADQ-ploeggenote Erica Magnaldi.

In de slotrit van de Tour Cycliste Féminin International de l’Ardèche (2.1) kregen de rensters nog een korte maar wel zeer pittige etappe van net geen zeventig kilometer voor de wielen geschoven, met start in Beauchastel en finish in Privas. Onderweg stonden er nog drie beklimmingen van tweede categorie op het programma. De top van de laatste klim – de Col de La Fayolle (9,7 km aan 3,9%) – lag op goed twintig kilometer van de finish.

De rit draaide uit op een gevecht tussen de rensters van UAE Team ADQ (met Baril en Magnaldi) en FDJ-SUEZ (leidster Cavalli, Loes Adegeest en Evita Muzic). In een elitesprint kwam Baril als eerste over de finish, voor haar ploeggenote Magnaldi en Cavalli. Die laatste wist zich zo te verzekeren van de eindzege. Cavalli greep zaterdag de macht door de koninginnenrit met aankomst op de Mont Lozère te winnen.

🏆 Olivia Baril gana la 7ª y última etapa del Tour de l’Ardeché 👊 Se ha impuesto a su compañera Magnaldi y a Cavalli 🔝 Marta Cavalli se lleva la general #EsenciaCiclista pic.twitter.com/57s5sevBC4 — Esencia Ciclista (@EsenciaCiclista) September 11, 2023

Voor de 25-jarige Cavalli is het een welkome opsteker, na een seizoen vol ups en downs. De Italiaanse klimster had na haar zware valpartij in de Tour de France Femmes van 2022 – waarin ze werd aangereden door de onoplettende Nicole Frain – moeite om weer op niveau te komen. Ze bleef last houden van de naweeën van de crash. Niet fysiek, maar mentaal. Cavalli kampte namelijk een tijdje met pelotonangst.

Na een moeizaam begin van het seizoen gaat het nu weer de goede kant op met Cavalli. Ze was in juni ook al de sterkste in de CIC-Tour Féminin International des Pyrénées en liet in de Giro d’Italia Donne en Tour de France Femmes bergop weer goede dingen zien, al bleek ze nog niet bij machte om mee te doen voor de eindoverwinning.