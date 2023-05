Een onthoofde Giro d’Italia, bomvol koersweekend en wat staat er in de nieuwe RIDE?

Podcast

Corona, hondenweer en valpartijen teisteren de Giro d’Italia 2023. Wereldkampioen en topfavoriet Remco Evenepoel, de in supervorm verkerende Tao Geoghegan Hart en Aleksandr Vlasov moesten als gevolg daarvan al opgeven. Wie wint er nu? Je hoort het in de WielerFlits Podcast!

Door de pech bij INEOS Grenadiers lijkt de Italiaanse ronde uit te monden in een tweestrijd tussen rozetruidrager Geraint Thomas en Primož Roglič. De Britse ploeg had tot voor de elfde etappe de beste kaarten in handen, maar is intussen gehavend. Daarvan moet Jumbo-Visma gebruikmaken, vindt Youri. Maar wel pas tegen het slot van de ronde, want de Nederlandse ploeg kwam immers zelf ook met de nodige tegenslag aan de start van de Giro.

Verder bespreken de mannen de kansen voor de vluchters, die de komende week alsmaar stijgen. Maxim is van mening dat Roglič vanaf nu de topfavoriet is voor de eindzege en beiden verwachten in de slotweek het een en ander van Thibaut Pinot en Santiago Buitrago in de strijd om het bergklassement. Youri voegt daar op zijn beurt nog Andreas Leknessund, Einer Rubio en Lorenzo Fortunato als potentiële ritwinnaars aan toe.

En wie is nu toch Jonathan Milan, dé revelatie van de eerste helft van de Giro? Daarnaast is er de nodige aandacht voor het bomvolle koersweekend dat aanstaande is én delen ze een aantal highights uit de nieuwe RIDE Magazine. Die is vorige week naar de drukker gegaan en zal eind volgende week op deurmatten ploffen en in de winkels liggen. Vrijdag 26 mei is de officiële launch bij Specilized in Arnhem, waar ook Erben Wennemars te gast is.

