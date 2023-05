Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine

Ride

Op vrijdag 26 mei verschijnt de nieuwe zomer-editie van RIDE, het wielermagazine dat gemaakt wordt door de redactie van WielerFlits. De afgelopen weken hebben we druk gewerkt aan een 212 pagina’s dik boekwerk waar je de hele zomer van kunt genieten.



Zo lees je in de nieuwe RIDE een exclusief interview met Tadej Pogacar. We zochten de tweevoudig Tourwinnaar tijdens de heuvelklassiekers op in zijn hotel in Bilzen, waar hij alle tijd nam om op talrijke persoonlijke vragen te antwoorden. Ook vroegen we zijn privé-fotograaf om de mooiste beelden te selecteren, wat resulteerde in een uniek inkijkje in het leven van de Sloveen. Daarnaast verkenden we met oud-prof Tadej Valjavec de mooiste gravelroutes van zijn geboorteland.

Ook Team Jumbo-Visma komt uitgebreid aan bod. Zeven jaar geleden omschreven ze zichzelf als het lelijke eendje van de WorldTour. Inmiddels zet Jumbo-Visma de toon en staan ze riant aan de leiding in de UCI-ranking. Het team wil verder. Nog beter, nog groter. Op de ultramoderne service course in Den Bosch blikken hoofdcoach Merijn Zeeman en hoofd performance Mathieu Heijboer terug en vooruit. Daarnaast spreekt teambaas Richard Plugge zich in zijn column uit over hoe zijn ploeg de lat steeds hoger legt.

De meest complete Tour de France Gids

In onze uitgebreide Tourgids vind je alles wat je moet weten over de aankomende Tour. We bespreken we niet alleen de routes, cols en tussensprints, maar Raymond Kerckhoffs maakt je tevens deelgenoot van zijn ervaringen met de toeristische trekpleisters, leuke hotels, culinaire gerechten en de mooiste wijnen.

Met Romain Bardet spraken we over ‘zijn’ Puy de Dôme. De beklimming keert dit jaar terug in de Tour de France en de Fransman kent deze beroemde vulkaan als zijn broekzak. Jasper Philipsen komt aan het woord in de rubriek ‘de Renner’, waarin we nader kennismaken met de persoon achter ‘De Vlam van Ham’. Laurens ten Dam legt uit hoe hij zijn voedingsplan voor de loodzware gravelrace Unbound opstelt.

In de reportage ‘Nederland Sprintland’ staan we uitgebreid stil bij het succes van de huidige generatie Nederlandse sprinters en proberen we antwoord te geven op de vraag waarom ‘we’ momenteel zoveel goede sprinters voorbrengen. Met Fabio Jakobsen en Castelli doken we de windtunnel in om snelle kleding te maken voor de Tour de France. Daarnaast volgden we Lars van den Berg tijdens een terugkeer naar zijn roots : een jeugdtraining met wielervereniging Het Stadion.

Voor ieder wat wils

De dames worden uiteraard niet vergeten. Naast een uitgebreide vooruitblik op de Tour de France Femmes met alle etappes en favorieten, volgden we Team SD Worx op hoogtestage in Brides-les-Bains. Liefhebbers van materiaal komen ook in de nieuwste RIDE weer aan hun trekken. Zo gingen we langs bij Trek, waar ze met ‘Project One’ van fietsen kunstwerken maken.

We lieten een bikefitting doen bij Retul, gaan op zoek naar het verhaal achter het Nederlandse Close the Gap en maakten we tijdens een bezoek aan Ekoi in het Franse Fréjus kennis met een eigenzinnig en eigentijds merk. Voor liefhebbers van de mooiste fiesbestemmingen staat RIDE weer vol me inspirerende opties voor een volgende fietsreis. We nemen je mee naar de Grand Colombier, Serre Chevalier en het Baskenland.

De nieuwe RIDE is ideaal om al lezend weg te dromen met de mooiste wielerverhalen. Bestel hem nu online voor slechts € 9,95 en geniet deze zomer van dit schitterende magazine! Of neem een abonnement en ontvang een heel jaar RIDE met 20% korting.