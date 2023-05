Win kaarten voor de Launch Party van het RIDE Zomernummer bij Specialized in Arnhem

Ride

Vrijdag 26 mei verschijnt de RIDE Zomergids en daar willen we op een feestelijke manier bij stilstaan. Daarom organiseren we die dag op het hoofdkantoor van Specialized Europe in Arnhem een launch party voor onze nieuwe editie. Wil je er graag bij zijn? Doe dan mee met onze winactie. Deze week zijn er namelijk 3×2 kaarten te winnen voor deze leuke wielermiddag.

We maken er een mooie middag van, met een gevarieerd programma, samen met Specialized en hun ambassadeur Erben Wennemars. Onder het genot van een hapje en een drankje staan we stil bij de komst van een nieuwe editie en kijken we vooruit op de komende wielerweken.

Het programma start om 14:00 en duurt ongeveer tot 16.00 uur. Daarna is er de mogelijkheid om samen op een groot scherm samen de koninginnenrit in de Giro d’Italia te volgen.

Wat moet je doen?

Geef via onderstaand formulier antwoord op de vraag en vul jouw gegevens in.

Deadline

Woensdag 24 mei om 12:00