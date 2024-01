maandag 15 januari 2024 om 10:17

Weinig verrassingen in Nederlandse selectie Wereldbeker Benidorm

De Nederlandse selectie voor de Wereldbeker Benidorm is bekend. Mathieu van der Poel en Fem van Empel zijn er beiden weer bij nadat ze afgelopen weekend niet in actie kwamen. Verder staan onder meer ook de kersverse Nederlandse kampioenen Joris Nieuwenhuis en Lucinda Brand aan de startlijn in Spanje.

Van der Poel sloeg afgelopen weekend het NK over en was in plaats daarvan aan het trainen in Spanje. Bij zijn afwezigheid kon Nieuwenhuis de titel pakken in Hoogeveen. Hij versloeg daar izjn ploeggenoten Pim Ronhaar en Lars van der Haar, die ook van de partij zijn in Benidorm.

Bij de vrouwen zien we de rentree van Fem van Empel. Net als Van der Poel, gaf de renster van Visma | Lease a Bike verstek voor het NK. Nu is ze er weer bij, net als Annemarie Worst, Ceylin del Carmen Alvarado, Puck Pieterse en Lucinda Brand. Die laatste zal voor het eerst haar rood-wit-blauwe trui mogen showen. Hoewel Sophie von Berswordt in het Vrijdag de dertiende-artikel over haar vertelde dat haar crossseizoen erop zou zitten na het NK, betwist ook zij de Wereldbeker in Benidorm.

Geijkte namen

Von Berswordt is dus een verrassende naam in de selectie, maar voor de rest zijn het de geijkte namen die meedoen, aldus bondscoach Gerben de Knegt. “Bij de vrouwen zijn de negen elite-vrouwen die straks het WK rijden (zeven plus de uittredend wereldkampioen en de winnares van de Wereldbeker) ondertussen wel uit te tekenen en de andere startplekken in Benidorm zijn voor beloften-vrouwen. Bij de mannen kan Mees Hendrikx nog voldoen aan de WK-eis om twee keer bij de beste zestien te rijden in de Wereldbeker.”

“Bij de junior-vrouwen reizen we maar met één renster af, hoewel verschillende rensters in deze categorie een prima NK reden. Om logistieke redenen moest ik de selectie echter al voor het weekend afronden. De Wereldbeker in Benidorm is voor veel renners een prima gelegenheid om een Wereldbeker in het veld met enkele dagen training in de zon te combineren voordat de finale van de Wereldbeker in Hoogerheide en het WK in Tabor zich aandienen.’’

Nederlandse selectie Wereldbeker Benidorm (21 januari)

Elite mannen

Lars van der Haar

Joris Nieuwenhuis

Mathieu van der Poel

Pim Ronhaar

Ryan Kamp

Corné van Kessel

Mees Hendrikx

Stan Godrie

Elite vrouwen

Ceylin del Carmen Alvarado

Fem van Empel

Puck Pieterse

Lucinda Brand

Annemarie Worst

Inge van der Heijden

Manon Bakker

Denise Betsema

Leonie Bentveld

Aniek van Alphen

Lauren Molengraaf

Iris Offerein

Sophie von Berswordt

Beloften mannen

Tibor del Grosso

David Haverdings

Danny van Lierop

Lucas Janssen

Bailey Groenendaal

Guus van den Eijnden

Junioren mannen

Senna Remijn

Keije Solen

Floris Haverdings

Michiel Mouris

Junioren vrouwen

Puck Langenbarg