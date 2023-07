Een dag voor de vluchters? Dylan Teuns is niet al te optimistisch

In de negende etappe van de Tour de France is het weer klimmen geblazen, met de finish op de top van de mythische Puy de Dôme. De grote vraag is of de vluchters een vrijgeleide krijgen op weg naar de streep. Of hebben de klassementsrenners hun zinnen gezet op de dagzege?

Dylan Teuns keek met WielerFlits vooruit op de laatste etappe voor de eerste rustdag. De Belg van Israel-Premier Tech is misschien wel een kandidaat-ritwinnaar, mocht hij meegaan in een vroege vlucht. “Ik voel me momenteel nog steeds goed, maar de Tour is nog lang. We hebben net twee zware Pyreneeënritten gehad.”

“Op de eerste dag bleven de vluchters wel voorop, maar dan spreken we wel over een zeer sterke Jai Hindley. Op dag twee hadden de vluchters dan weer geen schijn van kans. Vandaag kan wel eens eenzelfde scenario zijn”, klinkt het niet al te optimistisch.

De 31-jarige Belg won in het verleden al Touretappes op La Planche des Belles Filles en in Le Grand-Bornand. Een overwinning op de Puy de Dôme past perfect in dat rijtje. “Ik hou er inderdaad wel van om op mooie plaatsen te winnen”, laat Teuns weten met een glimlach. “Maar dat is nog geen zekerheid. De koers moet nog altijd gereden worden.”