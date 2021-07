Edwin Ávila (Burgos-BH) voorlopig geschorst na positieve dopingtest

Edwin Ávila is voorlopig geschorst door de UCI. Bij de Colombiaanse sprinter van Burgos-BH zijn bij een dopingtest sporen aantroffen van boldenone. Dat is een anabole steroïde.

De positieve dopingtest van de 31-jarige Ávila is afgenomen bij een out-of-competition-controle op 31 mei, anderhalve week nadat hij was afgestapt in de Ruta del Sol. Dat blijkt uit documenten van de UCI. De internationale wielerunie heeft nog geen verdere toelichting gegeven op de zaak. Waarschijnlijk krijgt Ávila nog de kans om een B-staal aan te vragen.

Ávila komt sinds dit seizoen uit voor Burgos-BH, de Spaanse ploeg waarvoor ook Jetse Bol en Alex Molenaar uitkomen. Hiervoor reed hij drie seizoenen voor Israel Cycling Academy. Ook heeft de sprinter, met negen profzeges achter zijn naam, een verleden bij Illuminate en Team Colombia.