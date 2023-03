Edward Theuns gaat voor eigen kansen: “Kom tekort in klassiekers met Pedersen en Stuyven erbij”

Interview

Edward Theuns voelt zich goed in zijn nieuwe rol bij Trek-Segafredo. De Gentenaar mag meer voor zijn eigen kansen gaan in kleinere eendagskoersen en dat loont. Zo stond hij dit seizoen al op het podium in Le Samyn en Nokere Koerse. “Ik hoop dat het er snel eens van komt”, doelde Theuns na afloop naar een eerste zege.

De 31-jarige Theuns heeft al heel wat ervaring als profrenner. Dat toonde hij woensdag nog eens in Nokere Koerse, toen hij aandachtig koerste en zich uitstekend positioneerde. “Ik voelde mij ook gewoon heel goed vandaag. Tijdens de koers kon ik economisch rijden, waardoor ik in de finale nog zeer fris was”, vertelde hij aan WielerFlits.

Theuns kon op die manier in een goede positie aan de sprint beginnen. “Ik denk dat ik een tandje te groot stond in die sprint. Schakelen is moeilijk in volle sprint en op de kasseien, dus dat was moeilijk. Tim Merlier heeft een geweldige machtssprint, dus het was moeilijk om nog over hem te geraken. Ik ben wel blij dat ik in de buurt kon koen en dat ik de ploeg kan belonen met een tweede plaats.”

“Merlier is gewoon een van de snelste sprinters in het peloton. Als hij op een goede manier kan gebracht worden door zijn ploegmaten, is hij heel moeilijk om te kloppen.”

‘Ik heb gekozen om meer kleinere koersen te rijden’

Met zijn ervaring spelen ze Theuns bij Trek-Segafredo vaak uit als een van de knechten van kopmannen Mads Pedersen en Jasper Stuyven. Theuns veranderde vorig jaar in het najaar echter het geweer van schouder en wil vaker voor eigen kansen gaan. “Ik heb gekozen om meer kleinere koersen zoals Le Samyn, Nokere Koerse en de Bredene Koksijde Classic te rijden. In die koersen staan Mads en Jasper niet aan de start.”

“Met Mads en Jasper rijd ik altijd in een dienende rol. Dat is ook normaal, want zij staan een trapje, misschien zelfs een aantal treden, boven mij”, geeft Theuns eerlijk aan. “Ik heb nu echter de keuze gemaakt om ook zelf voor resultaten te gaan. Die kansen krijg ik nu ook.” Door grotere wedstrijden als Kuurne-Brussel-Kuurne over te slaan, hoopt Theuns ook daadwerkelijk te pieken in de kleinere koersen. “Daar richt ik mijn pijlen op.”

Winnen is een stap hoger

Hoopt Theuns dan om door goed te presteren in die kleinere koersen de kloof met renners als Pedersen en Stuyven te dichten? “Nee, dat is niet mijn bedoeling. Zij zijn echt absolute kopmannen en ik weet van mezelf dat ik in de echte grote klassiekers tekort kom om te winnen. Dan is het aan mij om te bekijken waar ik dat wel kan doen.”

“Ik geniet ervan om mijn eigen kansen te gaan. Ik mag ook wel zeggen dat ik dat met succes doe, als je ziet dat ik geregeld op het podium sta. Dat is ook belangrijk voor de ploeg, dat ze iemand hebben die het goed kan doen in dat soort koersen.”

Nuchterheid en ambitie, het zijn twee woorden die bij Theuns passen. “Winnen zou nu nog een stap hoger zijn. We proberen het altijd en ik ben blij dat de ploeg me daar in steunt. Ik hoop dat het er snel eens van komt”, besloot de renner van Trek-Segafredo.