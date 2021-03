Roy Jans staat vanmiddag niet aan de start van Nokere Koerse. De renner van Alpecin-Fenix is ziek en wordt vervangen door Edward Planckaert.

De 30-jarige Jans staat nog wel op de startlijst voor de Bredene Koksijde Classic, die over twee dagen wordt verreden. Of de Vlaming daar wel aan de start staat, is nog niet bekend.

Alpecin-Fenix heeft woensdag met Jasper Philipsen een van de favorieten voor Nokere Koerse.