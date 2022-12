EF-renner Alex Howes (34) zet punt achter wielercarrière

Alex Howes zien we in 2023 niet meer terug in het wielerpeloton. De 34-jarige Amerikaan heeft namelijk besloten om een punt te zetten achter zijn profavontuur. Howes reed zijn hele carrière voor de ploeg van Jonathan Vaughters.

Howes begon zijn profloopbaan in 2012 in de kleuren van Team Garmin-Barracuda en bleef de ploeg van Vaughters (nu EF Education-EasyPost) vervolgens meer dan tien jaar trouw. Hij boekte in zijn carrière vier profoverwinningen. In 2014 won hij een rit in de USA Pro Challenge, in 2017 was hij succesvol in de Colorado Classic en Tour of Alberta en in 2019 kroonde hij zich tot Amerikaans kampioen op de weg.

Howes mocht in zijn carrière ook vijf keer meedoen aan een grote ronde. Hij stond twee keer aan de start van de Tour de France, reed ook tweemaal de Vuelta a España en is goed voor één Giro-deelname. Howes richtte zich de laatste jaren van zijn loopbaan steeds meer op het alternatieve koersprogramma van EF Education-EasyPost, met een focus op onder meer gravelwedstrijden, en reed steeds minder wegkoersen.

Stoppen met de glimlach

“Iemand als Alex kom je niet veel meer tegen in de wielersport. Hij heeft zich, met zijn doorzettingsvermogen en werklust, weten op te werken naar de WorldTour. Hij moest het niet hebben van zijn uitzonderlijke fysieke capaciteiten, maar had wel een geweldige mindset. Ik heb dan ook zeer veel bewondering voor Alex”, is EF-teambaas Vaughters lovend over zijn jongere landgenoot. “Waar andere renners zouden opgeven, bleef hij knokken.”

Howes wil nu vooral meer tijd doorbrengen met zijn gezin. “Het zal wel een hele overgang worden. Ik koers nog altijd graag, heb er nog veel lol in, maar ik kan het niet meer opbrengen om ver van huis te zijn. Ik heb het geluk dat ik met een glimlach kan stoppen als profwielrenner. Ik ben gelukkig, ook al omdat het mijn eigen keuze is. Ik ben erg dankbaar voor de afgelopen twintig jaar.”