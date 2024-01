vrijdag 5 januari 2024 om 12:56

Edoardo Affini en Jan Tratnik aan zijde Van Aert en Kooij naar Giro d’Italia

De selectie van Visma | Lease a Bike voor de Giro d’Italia krijgt steeds meer vorm. Speerpunten Wout van Aert en Olav Kooij krijgen namelijk hardrijders Edoardo Affini en Jan Tratnik mee naar de Italiaanse rittenkoers.

“Met Edoardo en Jan hebben we renners die precies weten hoe je een lead-out moet doen. Bovendien kan ik van hun ervaringen in grote rondes leren. Ik ga daar veel van opsteken”, vertelt Kooij op de website van de Nederlandse ploeg. De Nederlandse sprinter gaat in de Giro zijn debuut in een grote ronde maken, met Van Aert als zijn lead-out in de sprintetappes.

Tijdens de ploegpresentatie in december werd ook al bekend dat Visma | Lease a Bike in de Ronde van Italië inzet op nieuwkomer Cian Uijtdebroeks en Wilco Kelderman. Daarnaast bevestigde Robert Gesink aan ons dat hij in zijn laatste jaar als profwielrenner gaat toewerken naar de Giro en kondigde organisator RCS in december aan dat Baby Giro-winnaar Johannes Staune-Mittet er gaat meedoen.

‘Voor spektakel zorgen’

“Olav, Wout en Cian gaan hun kansen krijgen in de Giro”, bevestigt Merijn Zeeman. “Ik denk dat we voor veel spektakel kunnen zorgen in Italië met deze ploeg. Niet voor een algemeen klassement gaan, is een andere aanpak dan afgelopen jaar en vergt een andere manier van koersen. Maar uiteraard willen we dit plan ook tot in de perfectie uitvoeren.”

