Edo Maas zet eerste stappen na dwarslaesie

Edo Maas heeft op sociale media beelden geplaatst van zijn herstel. De 19-jarige coureur liep vorig jaar in de Ronde van Lombardije voor beloften een dwarslaesie op bij een botsing met een auto op het parcours. Na maanden herstel kan hij nu lopen, met behulp van krukken en een speciaal apparaat.

Het ongeluk van Maas gebeurde op hoge snelheid in de afzink van de Madonna del Ghisallo, de befaamde Lombardije-klim. Met een gebroken nek, rug en gezicht belandde hij in het ziekenhuis, waar hij meermaals onder het mes ging. Daarna kreeg Maas het nieuws dat hij een dwarslaesie had opgelopen.

“Op dit moment lijkt het onwaarschijnlijk dat zijn benen ooit nog kunnen functioneren”, zei Team Sunweb na het ongeluk. Maas kwam uit voor de opleidingsploeg van de Duitse formatie. Team Sunweb heeft, naar aanleiding van het ongeluk, bij de UCI en belangenvereniging AIGCP een oproep gedaan om de veiligheid van renners in koers nog meer prioriteit te geven.

In december gaf Maas een interview met Het Parool. “Ik heb met mijn vriendin afgesproken dat we onze koffierondjes blijven rijden”, vertelde hij toen onder meer. “Zij met de racefiets, ik met een handbike. Ik wil een leven dat niet onderdoet voor mijn oude leven. Of misschien wel beter is zelfs. Als topsporter heb ik bijvoorbeeld nooit van het studentenleven kunnen proeven. Dat wil ik nu gaan oppakken.”

