‘Salaris Marc Hirschi stijgt van 70.000 euro naar 1 miljoen per jaar’

Marc Hirschi mag niets zeggen over zijn veelbesproken transfer deze winter van Team DSM naar UAE Emirates. Volgens het Franse L’Équipe waren er echter meerdere redenen voor de beloftevolle Zwitser om te vertrekken bij de ploeg van manager Iwan Spekenbrink.

Niet onbelangrijk: UAE Emirates is bereid om Hirschi vorstelijk te betalen voor zijn diensten. Bij Team Sunweb verdiende de klassiekerspecialist 70.000 euro per jaar, maar de Zwitser zal volgens L’Équipe bij zijn nieuwe ploeg 1 miljoen euro per jaar opstrijken. Dat is veertien keer meer dan wat hij verdiende bij Team Sunweb.

“Soms had hij het gevoel te stikken”

Verder voelde Hirschi zich niet meer op zijn gemak binnen de structuur van Team Sunweb. “Soms had hij het gevoel te stikken binnen een te strenge organisatie”, zo laat een familielid van Hirschi weten aan de Franse sportkrant. De 22-jarige coureur is ook van mening dat zijn sportieve prestaties niet op waarde werden geschat.

“Ik kan er niet veel over zeggen”, antwoordde Hirschi op de vraag naar de achtergrond van zijn veelbesproken transfer. “Dat is namelijk vastgesteld in de overeenkomst. Ik kan slechts zeggen dat de gelegenheid zich voordeed om te vertrekken. En nu ben ik hier en kijk ik vooruit naar de toekomst.”

Hirschi richt zich dit jaar op de Ardennenklassiekers, de Tour de France en de Olympische Spelen in Tokio. Hij begint zijn seizoen over enkele weken in de UAE Tour. “En het WK? Ik heb het parcours nog niet goed bekeken, maar het is wel het plan dat ik daar van start ga.”